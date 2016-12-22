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Петербургская публика выстроилась в очередь за 1,5 часа до открытия выставки Айвазовского

Культура
22 декабря, 14:06 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 22, декабря. /ТАСС
Аудитория, по словам руководителя пресс-службы Русского музея, разная, но в основном пока приходят пожилые и люди среднего возраста
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© Артем Геодакян/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Выставка к 200-летию Ивана Айвазовского, которая открылась для посетителей в Русском музее Санкт-Петербурга, собрала очередь в несколько десятков человек за 1,5 часа до открытия.

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"Очередь собралась уже за 1 час 40 минут до открытия музея, сотрудники музея, которые шли на работу, заметили ее. Народа достаточно много, это правда", - рассказала ТАСС руководитель пресс-службы Русского музея Алла Карягина. "Это не совсем типично. Безусловно, это связано с Айвазовским, это первая причина наших сегодняшних очередей", - отметила она.

Аудитория, по словам руководителя пресс-службы музея, разная, но в основном пока приходят пожилые и люди среднего возраста. "Пока молодых не видно - все-таки рабочий день в разгаре, но, я думаю, к вечеру будет больше молодой публики", - добавила Карягина, напомнив, что в четверг музей работает с 13:00 до 21:00 мск.

Государственный Русский музей открыл выставку к 200-летию Ивана Айвазовского, на которой представил более 150 работ знаменитого мариниста, его личные вещи и предметы морского антуража. Всего на выставке около 250 экспонатов: 130 - живопись, 20 - гравюра, 100 - прикладные и прочие произведения. Основу юбилейной экспозиции составляют как знаменитые произведения Айвазовского из государственных собраний, так и первоклассные работы из частных коллекций. Представлен также различный антураж, составляющий контекст деятельности Айвазовского как живописца Главного морского штаба.

Как рассказала на открытии выставки заместитель директора Русского музея по научной работе Евгения Петрова, экспозиция в Петербурге отличается по составу от той, которая прошла в Третьяковской галерее с 29 июля по 20 ноября. В Москве выставка Айвазовского вызвала огромный интерес публики, ее посетили около 600 тыс. человек.

Русский музей, по словам замдиректора, готов к приему большого числа посетителей. На выставку будут продавать отдельные билеты, а гардеробы в корпусе Бенуа переоборудованы, чтобы не скапливалась большая очередь. Выставка в Русском музее будет доступна для посещения с 22 декабря по 10 марта, после чего экспонаты вернутся на свои места.

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