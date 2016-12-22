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Актриса Инна Чурикова сломала руку

Культура
22 декабря, 14:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, декабря. /ТАСС
Пострадавшей оказана необходимая помощь, сообщил директор Ленкома
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Инна Чурикова

Инна Чурикова

© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Спектакль "Аквитанская львица" в Ленкоме, в котором Инна Чурикова играет роль Алиеноры Аквитанской заменен в четверг на спектакль "Юнона и Авось" в связи с болезнью актрисы, которая сломала руку.

Об этом ТАСС сообщил директор Ленкома Марка Варшавер.

"Инна Михайловна Чурикова сломала руку и заявленный на сегодня спектакль с участием актрисы "Акватианская львица" меняется на "Юнону и Авось. Плохо, что она сломала руку, но слава богу, что не обе, как в прошлый раз ", - сказал собеседник агентства.

По словам Варшавера, актрисе оказана вся необходимая медицинская помощь, 26 декабря врачи будут решать, сможет ли она выйти на сцену Ленкома 28 декабря, также в "Аквитанской львице".

На сайте театра сообщается, что зрители, купившие билеты на спектакль "Аквитанская львица", смогут посмотреть "Юнону и Авось" без переоформления билетов. В противном случае необходимо направить информацию о своем отказе от посещения театра.

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