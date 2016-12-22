Михалков призвал коллег из Союза кинематографистов внимательнее относиться к регионам

МОСКВА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков на пленуме организации призывал своих коллег внимательнее относиться к проблемам регионов.

"Мы встречались с нашими секретарями из провинции, из регионов, - рассказал Михалков. - Я считаю, что сегодня во всех смыслах регионы играют для страны и киносообщества решающую роль. Приходит время, когда мы должны понимать, что без внимания к регионам угроза для Союза кинематографистов и для страны в целом - очевидна".

"Есть "страны" "Москва", "Жуковка", "Санкт-Петербург", и эти "страны" подчас не замечают другие регионы, где есть свои интересы, свои проблемы , - пояснил режиссер. - Их проблемы не должны оставаться в регионах". Он попросил своих коллег "проявлять инициативу и выполнять то, что обещают".

"Конечно, я не могу приезжать во все регионы, здоровья не хватит, - добавил Михалков. - Не замыкайтесь только на том, что происходит рядом с вами, мы должны понимать, что мы - Союз. И мы - единственный Союз творческий, который не развалился. Что-то откололось от нас, но, к нашему счастью, мы этого не почувствовали".

Михалков также представил коллегам своего нового первого заместителя - им стал Валерий Тонких. "Я доверяю этому человеку, - сказал режиссер. - Это человек, который отвечает за слова, если понимает, что ему не под силу, говорит об этом. Прошу его любить и жаловать, это тяжелейшая должность в силу того, что я очень занят - и сценарием, и фильмом, я буду спокоен, когда такой человек будет за спиной".