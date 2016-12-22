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Вячеслава Шалевича похоронят на Ваганьковском кладбище 23 декабря

Культура
22 декабря, 14:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, декабря. /ТАСС
Церемония прощания с актером пройдет в Театре им. Е. Вахтангова
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МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Актера Вячеслава Шалевича, скончавшегося накануне на 83-м году жизни, похоронят на Ваганьковском кладбище 23 декабря, церемония прощания пройдет в Вахтанговском театре. Об этом ТАСС сообщил директор Театра им. Е. Вахтангова Кирилл Крок.

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"Прощание с Вячеславом Анатольевичем пройдет в Театре им. Е. Вахтангова с 10 до 11 утра, затем состоятся похороны на Ваганьковском кладбище", - сказал собеседник агентства.

Актера госпитализировали 3 декабря. Как сообщали СМИ, 1 декабря Шалевичу стало плохо на сцене Вахтанговского театра, ему вызвали скорую, врачи предложили артисту госпитализацию, однако он отказался, супруга увезла его домой.

Вячеслав Шалевич - коренной вахтанговец. Он пришел в труппу Вахтанговского театра в 1958 году, сразу после окончания Щукинского училища. Его коллегами по театру стали Михаил Ульянов, Юрий Яковлев, Юлия Борисова, Василий Лановой, Людмила Максакова и другие вахтанговцы. Шалевич играл в знаменитых вахтанговских постановках, в числе которых - "Принцесса Турандот", "Конармия", "Миллионерша", "Леший", "Чайка", "Без вины виноватые" и многие другие.

Дебютом Шалевича на экране была пушкинская "Капитанская дочка". Потом он снимался в таких фильмах, как "Хоккеисты", "Три тополя на Плющихе", "Семнадцать мгновений весны", "Виринея". Кроме того, Вячеслав Шалевич с 1998 по 2011 годы возглавлял Московский драматический театр имени Рубена Симонова.

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