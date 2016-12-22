Михалков разработал концепцию развития Ялтинской киностудии

МОСКВА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков готов представить руководству страны концепцию развития Ялтинской киностудии, которую ему было поручено разработать. Об этом режиссер сообщил на пленуме Союза кинематографистов.

"Проект концепции практически готов, мы планируем в обозримом будущем представить его руководству страны", - сказал Михалков.

Согласно озвученным Михалковым планам, это будет "большой многофункциональный комплекс, который призван стать базой для приезжающих кинематографистов со всей страны и стран СНГ".

Кинорежиссер убежден, что киностудия "сможет выжить, только если обеспечит качественное обслуживание тех, кто будет специально приезжать туда снимать кино".

Он также выразил уверенность в том, что на Ялтинской киностудии можно было бы снимать до 70 картин в год. При этом там должны располагаться павильоны, гостиница, два бассейна с выходом в море.

Помимо этого, Михалков предложил создать рядом с киностудией фестивальный центр киносмотра "Евразийский мост", который впервые прошел осенью 2016 года. Там же может расположиться и филиал столичного Музея кино.

Ялтинская киностудия является собственностью Республики Крым. Руководство полуострова ранее заявляло о том, что передавать студию в федеральную собственность не планируется. В октябре 2016 года Михалков рассказал, что на восстановление Ялтинской киностудии потребуется $70-80 млн.