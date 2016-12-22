Студенты и преподаватели ГИТИСа просят ректора разъяснить концепцию слияния факультетов

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Студенты и преподаватели Российского института театрального искусства (ГИТИС) просят ректора вуза Григория Заславского обнародовать свою концепцию объединения театроведческого и продюсерского факультетов, ее обсуждение должно проходить открыто. Об этом ТАСС сообщил в четверг театральный критик, выпускник и доцент ГИТИСа, руководитель заочного курса, помощник худрука по спецпроектам в МХТ имени Чехова Павел Руднев по итогам встречи с ректором.

Ранее Заславский сообщил ТАСС, что на Ученом совете было принято решение объединить продюсерский и театроведческий факультеты ГИТИСа. По словам ректора, это "связано с тем, что почти все российские фестивали курируют театральные критики", поэтому людям этой профессии необходимо знание и продюсерского дела. Позднее Заславский также подтвердил факт встречи со студентами и педагогами.

Накануне студенты и преподаватели ГИТИСа написали открытое письмо на имя министра культуры РФ Владимира Мединского, председателя Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина и ректора вуза Заславского, в котором выразили недовольство тем, что на Ученом совете, принимавшем решение о слиянии двух факультетов, не было руководителей, заведующих кафедрами и педагогов этих факультетов. Студенты и преподаватели убеждены, что это решение "категорически неразумное", поскольку "продюсерский факультет готовит организаторов и управленцев, театроведческий - ученых".

"Встреча с педагогами театроведческого факультета состоялась, - сказал сегодня Руднев. - Мы заявили о недопустимости игнорирования факультета в деле возможного слияния". По словам критика, "оказалось, что вопрос об объединении факультетов не фигурировал даже в повестке дня Ученого совета, именно поэтому на него не пришли важные фигуры". Не фигурировала эта важная идея и на недавней предвыборной речи ректора, добавил Руднев.

"Сложилось впечатление, что решение это спонтанно, так как никакой концепции, никакой конкретной разработки этого слияния не существует даже в голове ректора, - пояснил критик. - Нам было обещано, что такая концепция будет предложена, и ее обсуждение внутри института будет максимально открытым, прозрачным".

Руководители факультетов сохранят свои посты

Руководители продюсерского и театроведческого факультетов Елена Птицына и Наталья Пивоварова продолжат возглавлять свои факультеты, однако курировать их будет один человек, заявил Заславский по итогам встреч со студентами и педагогами.

"Ни Пивоварову, ни Птицыну я увольнять не собираюсь. Они будут замами декана - по продюсерскому и театроведческому факультету соответственно", - подчеркнул Заславский. Имя декана, который будет управлять этими факультетами, ректор пока не назвал.

"Эта реформа очень, я бы сказал, легкая, жестко ее провести невозможно. Есть вещи неизменные: студенты поступают и будут учиться на театроведческом, студенты поступают и будут учиться на продюсерском. В дипломе будет написано "продюсер" и "театровед". Есть стандарты образовательных программ, которые невозможно изменить, но ввести дисциплины по выбору обязательно нужно", - отметил Заславский.

По его словам, в институте будут созданы курсы, состоящие из пяти-десяти лекций, которые будут читать студентами обоих факультетов разные специалисты. "Я хочу, чтобы эти лекции проходили в Учебном театре ГИТИСа, чтобы для студентов они были бесплатные, но их могли посещать и не студенты ГИТИСа, для которых курсы будут платными. Мне бы хотелось, чтоб это была большая программа того, что умные и модные люди называют эдьютейментом, а для наших студентов это было бы повышением квалификации", - пояснил он.

Дополнительные курсы, констатирует ректор, повысят нагрузку на студентов, но позволят театроведам, с одной стороны, получить "продюсерские знания, очень важные, а с другой стороны, получая эти знания, чтобы студенты ощутили обособленность, независимость, суверенность своей профессии критика".

Протест студентов

Студенты театроведческого факультета приостанавливают свое участие в учебном процессе из-за несогласия с решением. Об этом говорится в открытом письме студентов, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

"Мы выражаем наше несогласие с решением ректора и Ученого совета (в том составе, который был представлен 20.12.16) таким образом: присутствуя на территории ГИТИСа, мы останавливаем свое участие в учебном процессе, включающем в себя посещение плановых лекций, семинаров, зачетов и экзаменов, - отмечается в письме. - Такое положение мы сохраним до того момента, когда наши требования будут удовлетворены".

Студенты замечают, что их "устраивает только юридически оформленное решение ректора о повторном обсуждении вопроса о слиянии двух факультетов - театроведческого и продюсерского - с повторным созывом Ученого совета в полном составе, в присутствии декана театроведческого факультета Н. С. Пивоваровой".

Прежние специальности

В эфире телеканала "Дождь" Заславский заявил, что выпускники нового факультета ГИТИСа будут получать прежние специальности.

"В дипломах все будет написано, как раньше, потому что есть такое понятие, как классификатор профессий, который невозможно поменять. Нигде в дипломе вообще не указан факультет. И набор будет тот же самый, потому что бюджетные места дает Минобрнауки даже, а не Минкультуры", - сказал он.

Заславский подчеркнул, что учебные программы также останутся прежними, а повышение качества образования будет достигнуто за счет "дополнительных курсов по выбору". "Программы все давно сертифицированы. Имеются на все это государственные стандарты", - сообщил он.

Ректор ГИТИСа подчеркнул, что "конфликт раздут на пустом месте", поскольку при объединении факультетов не предполагается "унижения ни одного из факультетов", ни одной из профессий. "На протяжении очень долгого времени будущие директора, изначально этот факультет назывался директорским, и будущие театроведы-ученые, и критики учились бок о бок, и проблемы в этом не было. Сейчас речь идет не о дружественном или недружественном поглощении того или другого. Речь идет об объединении и появлении единого координирующего центра", - пояснил он.

Заславский, отметил, что итогом такого "революционного неожиданного соединения" должно стать "повышение качества образования и тех, и других". В частности, по его словам, театроведы получат навыки планирования и организации театрального дела, смогут узнать, как функционирует театр, и какой театр пользуется спросом. Первый замминистра культуры Владимир Аристархов уже заявил, что Министерство культуры РФ поддерживает решение ректора ГИТИСа объединить продюсерский и театроведческий факультеты.