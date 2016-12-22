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Фильм "Рай" лидирует по числу номинаций на премию российских кинокритиков

Культура
22 декабря, 23:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, декабря. /ТАСС
Картина Кончаловского получила восемь номинаций
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МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Фильм Андрея Кончаловского "Рай", ранее удостоенный награды за лучшую режиссуру Венецианского кинофестиваля, стал лидером по числу номинаций на национальную премию кинокритики и кинопрессы "Белый слон". Список номинантов в четверг разослан журналистам правлением Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов РФ.

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Картина Кончаловского получила восемь номинаций на премию. Лента, в частности, претендует на звание лучшего фильма 2016 года, сам Кончаловский может получить "Белого слона" за режиссуру и сценарий (наряду с соавтором Еленой Киселевой), в соответствующих номинациях также заявлены оператор ленты Александр Симонов, исполнительница главной женской роли Юлия Высоцкая, актриса второго плана Вера Воронкова, художник Ирина Очина и композитор Сергей Шустицкий.

Помимо фильма "Рай" на премию критиков за лучший фильм 2016 года также претендуют "Ученик" Кирилла Серебренникова, "Франкофония" Александра Сокурова, и "Зоология" Ивана И.Твердовского. Два последних также представлены в номинации "лучшая режиссерская работа". На звание лучших актеров, помимо Высоцкой, претендуют Виктория Исакова ("Ученик"), Наталья Павленкова ("Зоология"), Анатолий Бойко ("Вся наша надежда"), Тимофей Трибунцев ("Монах и бес"), Константин Хабенский ("Коллектор").

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"Церемония вручения премии "Белый слон состоится 13 января 2017 года в Белом зале Союза кинематографистов России", - сказано в сообщении правления Гильдии киноведов и кинокритиков.

Вручение премии Гильдии киноведов и кинокритиков России проходит ежегодно с 1998 года. В прошлом году "Белый слон" за лучший фильм достался ленте Александра Миндадзе "Милый Ханс, дорогой Петр".

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