Денис Мацуев завершит европейские гастроли концертом в Праге

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российский пианист Денис Мацуев завершит большой гастрольный тур по европейским странам выступлением в Праге. Об этом маэстро сообщил ТАСС по телефону.

Программа вечера не будет отличаться от других выступлений в рамках тура, включившего 15 самых знаменитых залов Европы, отметил Мацуев. В концертном зале "Рудольфинум" прозвучат "Времена года" Чайковского, фрагменты из балета "Петрушка" Стравинского, а также Соната для фортепиано №31 Бетховена.

В последние дни уходящего года Мацуев даст несколько концертов в России.

"Будут выступления на фестивале "Площадь искусств" в Санкт-Петербурге с Юрием Темиркановым, затем играю в Большом зале консерватории в Москве Второй концерт Чайковского с Государственным академическим симфоническим оркестром и Василием Петренко. На следующий день - в Концертном зале имени Чайковского, и 28 числа - "Декабрьские вечера" с Юрием Башметом в Музее изобразительных искусств имени Пушкина", - поделился музыкант.