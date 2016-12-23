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Земфира представит новый альбом на концерте в Москве

Культура
23 декабря, 0:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС
В основу альбома "Маленький человек. Live" легли записи, сделанные на концертах в московском СК "Олимпийский", и песни, исполненные в зарубежной части турне
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Земфира

Земфира

© Сергей Шахиджанян/ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Рок-певица Земфира в пятницу выступит в московском клубе Stadium с концертом, приуроченным к выходу ее третьего концертного альбома "Маленький человек. Live". Об этом сообщили в пресс-службе организатора мероприятия.

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Альбом стал итогом большого гастрольного тура Земфиры, который стартовал в феврале 2016 года и завершился в ноябре. Певица дала более 30 концертов в российских городах от Владивостока до Москвы, а также выступила в Белоруссии, Латвии, Эстонии, Литве, Великобритании, Израиле, Германии, ОАЭ, США и Канаде. "По подсчетам фан-клуба Земфиры, в ходе гастрольного тура она пересекла шесть морей и два океана, провела 122 часа в воздухе и преодолела 93 287 км по земле и воздуху, что составляет чуть больше, чем два экватора", - отметили в пресс-службе. На всем маршруте Земфиру сопровождала группа британских инструменталистов, собранная специально для этих гастролей: Фрейзер Макколл (гитара), Хэрри Мид (барабаны), Кристофер Дэггер (бас-гитара), Крейг Лоу (клавишные, перкуссия) и Росс Чапмэн (гитара).

На одном из концертов Земфира заявила, что это ее последний тур. Позже она пояснила на своей странице в соцсети Facebook, что "фраза "это мой последний тур" означает ровно то, что означает - последний тур". "Формат туров для меня отныне исчерпан - тяжело, хлопотно, нервно", - добавила артистка.

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В основу альбома "Маленький человек. Live" легли записи, сделанные на концертах в московском СК "Олимпийский" в апреле 2016 года. В зарубежной части турне концертный сет-лист пополнился несколькими песнями, которые не исполнялись в России, итоговое количество треков на пластинке увеличилось до 30. "Певице хотелось показать слушателям все, что было сыграно в этом туре в течение года", - пояснили в пресс-службе.

Электронная версия альбома станет доступна сегодня на всех цифровых площадках. Вечером состоится его концертная презентация, гости которой станут обладателями выпущенного ограниченным тиражом диска. "Концерт в Stadium и выход альбома "Маленький человек. Live" - это не прощание и не финальная точка. Скорее, восклицательный знак, который завершает большой и важный период в жизни Земфиры", - заявили организаторы.

Земфира Рамазанова - российская рок-певица, музыкант и композитор. На протяжении всей карьеры певицы многие из ее песен попадали на первые строчки музыкальных чартов России, включая такие композиции, как "Ариведерчи", "Искала", "Трафик", "Прогулка", "Мы разбиваемся" и "Без шансов". Земфира выпустила шесть студийных альбомов, получивших значительное внимание прессы и публики.

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