Театр Вахтангова проводит в последний путь Вячеслава Шалевича

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Государственный академический театр имени Вахтангова проводит в пятницу в последний путь одного из своих корифеев - народного артиста РСФСР Вячеслава Шалевича. Он скончался в минувшую среду, 21 декабря, на 83-м году жизни. "Церемония прощания с Вячеславом Анатольевичем Шалевичем пройдет в театре с 10:00 до 11:00 мск, затем состоятся похороны на Ваганьковском кладбище", - сообщил ТАСС директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.

Смерть Шалевича глубокой скорбью отозвалась в откликах тех, кто его знал и любил. Актером уникального таланта и невероятного обаяния назвал Шалевича министр культуры РФ Владимир Мединский. В правительственной телеграмме, направленной в Театр им. Вахтангова, он написал, что Шалевича любили миллионы россиян, а сам артист оставил яркий след в отечественной культуре. "Кончина этого выдающегося человека - большая потеря для родных, близких, всего актерского сообщества нашей страны", - заключил министр культуры.

С особой болью говорят о кончине Шалевича его коллеги по Вахтанговскому театру. "Что сказать о Славе... Его так любили все в театре", - поделилась с корреспондентом ТАСС народная артистка РФ Ирина Купченко, которая, по ее словам, долго и хорошо знала Шалевича. "Слава был хорошим человеком, надежным товарищем и замечательным, очень умным актером, его смерть - большой удар для театра и зрителя", - призналась актриса.

Полную солидарность с коллегой выразил в беседе с ТАСС народный артист РФ Евгений Князев. "Горько театру, когда уходят артисты такого масштаба. Ушел Юрий Яковлев, теперь Вячеслав Шалевич. С уходом выдающихся мастеров старшего поколения театр сиротеет", - посетовал Князев, по выражению которого, Шалевич был настоящим рыцарем Вахтанговского театра, посвятив ему всю жизнь.

Вячеслав Шалевич - коренной вахтанговец, он пришел в труппу Вахтанговского театра в 1958 году сразу после окончания Щукинского училища. Его коллегами по театру стали Михаил Ульянов, Юрий Яковлев, Юлия Борисова, Василий Лановой, Людмила Максакова и другие вахтанговцы. Шалевич играл в знаменитых вахтанговских постановках, в числе которых - "Принцесса Турандот", "Конармия", "Миллионерша", "Леший", "Чайка", "Без вины виноватые" и многие другие.

Дебютом Шалевича на экране была пушкинская "Капитанская дочка". Потом он снимался в таких фильмах, как "Хоккеисты", "Три тополя на Плющихе", "Семнадцать мгновений весны", "Виринея". Кроме того, Вячеслав Шалевич с 1998 по 2011 годы возглавлял Московский драматический театр имени Рубена Симонова.