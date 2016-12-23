Открывшаяся во Владикавказе филармония может стать филиалом Мариинки

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 декабря. /ТАСС/. Открывшаяся на прошлой неделе после реконструкции Госфилармония Северной Осетии может стать филиалом Мариинского театра. Об этом сообщил глава республики Вячеслав Битаров в прямом эфире передачи "Пресс-клуб" в эфире ГТРК "Алания".

"Ольгой Юрьевной Голодец (вице-премьер РФ - прим. ТАСС) уже даны указания по тому, чтобы филармония стала филиалом Мариинского театра. Дальше все будет зависеть от нас, как мы отработаем, чтобы уже в ближайшее время, в 2017 году, решить вопрос", - сказал Битаров.

Он отметил, что спонсоры и строители пожертвовали на ремонт филармонии более 70 млн рублей. Из республиканского бюджета было выделено 20 млн рублей. "Все, кто мог, помогли и приняли в этом участие. И это показатель того, что мы вместе можем добиваться хороших результатов", - отметил глава республики.

Госфилармония располагается в здании бывшей лютеранской кирхи, построенной на пожертвования городской немецкой общины. Государственная филармония в ней открылась в 1944 году по инициативе осетинских музыкантов.

Масштабные работы по реконструкции здания начались в октябре 2015 года по инициативе ушедшего из жизни главы республики Тамерлана Агузарова. С весны 2016 года они продолжились под контролем нового руководства республики во главе с Вячеславом Битаровым на средства меценатов. Одним из них является худрук и гендиректор Мариинки Валерий Гергиев, который подарил филармонии духовой орган. В декабре оркестр петербургского театра выступал на церемонии открытия филармонии.