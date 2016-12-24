Актер Омар Си остался самой популярной личностью во Франции в 2016 году

ПАРИЖ, 24 декабря. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Киноактер комического жанра Омар Си остается самой популярной личностью в глазах французов в рейтинге этого года. Об этом свидетельствует традиционный опрос по результатам полугодия, проведенный в предновогодние дни еженедельной газетой Le Journal du Dimanche.

Газета напоминает, что Омар Си, согласно собранным ею данным, уже в июле этого года вытеснил с первого места многократного лидера этого рейтинга, певца и композитора Жан-Жака Гольдмана. Именно тогда, в рейтинге первой половины года он вышел на первое место, которое и успешно сохранил к концу года. Си, сын уборщицы из Мавритании и рабочего из Сенегала, сделал в последние годы успешную карьеру как комедийный актер. В 2012 году он стал лауреатом премии "Сезар" за лучшую мужскую роль - так была оценена его работа в фильме "Один плюс один". Большим успехом в стране и за рубежом пользовались и другие фильмы с его участием.

Гольдман опустился в рейтинге

Жан-Жак Гольдман, потерявший лидерство в рейтинге в первом полугодии, во втором расстался и со вторым местом, перейдя на третье. На вторую же ступеньку пьедестала вышла видный общественный и политический деятель Франции 1950-1980 годов Симоне Вейль. Она - бывший министр здравоохранения при президентах Валери Жискар д'Эстене и Франсуа Миттеране и экс-председатель Европарламента.

На четвертое место благодаря своим прекрасным успехам на Олимпийских играх забрался известный французский дзюдоист Тедди Ринер. При этом он продвинулся сразу на шесть позиций. Пятое место у комедийного актера Дани Буна, который продвигался вперед даже активнее Тедди Ринера - сразу на восемь ступеней.

Самый известный "телеврач" Франции, ведущий многих медицинских передач Мишель Симес, несмотря на свою многолетнюю популярность, снизил на этот раз свою позицию в рейтинге на два показателя.

Актеры продвигаются

Лишь с восьмого места начинают присутствовать в списке известные французские актеры и актрисы прежних десятилетий. Выше всех из них находится Софи Марсо, потерявшая, однако, один пункт рейтинга. Жан Рено, фильмы с участием которого так любит показывать французское телевидение, находится на девятом месте, причем спустившись на четыре ступеньки. Жан Дюжарден, улучшивший свою позицию на три очка, тем не менее значительно отстает от него, занимая 12-е место. Жан-Поль Бельмондо - на 16-м месте (+1). Актер Фабрис Лукини, человек, играющий весьма трудные роли в очень серьезных фильмах - лишь на 17-м месте. Жан Рошфор - на 25-м (-6). Марион Котияр - всего лишь на 27-м, но зато улучшив свой рейтинг на 18 очков. Джаммель Дебуз далеко позади - на 34-м месте (+3).

Азнавур прогрессирует

Певцы и певицы, если не считать давнего чемпиона Жан- Жака Гольдмана (третье), появляются в рейтинге с 11 места - на нем находится лирический Франсис Кабрель. Шарль Азнавур, для которого начало года было не очень удачным с точки зрения рейтинга популярности, теперь продвигается сразу на 12 позиций и занимает 21-е место. Сразу за ним, на "счастливом" 13-м находится певец Рено (Сешан), потерявший 13 очков, что удивительно, учитывая огромную популярность и его нового, давно с нетерпением ожидавшегося альбома, так и его концертов, постоянно проходящих с аншлагом.

Политики не в почете

Политики давно уже находятся в конце списка популярности. Выше всех в этом году, с продвижением на три позиции, удалось подняться одному из исторических лидеров французских "зеленых" Николя Юло. И это при том, что он далеко не активно участвует в политической жизни страны, если не считать его работы в рамках подготовки Международной конференции ООН по климату. Намного отстает от эколога лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен. Несмотря на то, что она выдвинула свою кандидатуру в президенты страны на выборах 2017 года, в рейтинге она лишь на 37-й позиции. Правда, это ее первое в нем появление в нынешнем году. В рейтинг вошел и еще один кандидат в президенты Франции - представитель партии "Республиканцы" Франсуа Фийон, он на 42-м месте. Бывший министр экономики Эмманюэль Макрон занял 46-е место, продвинувшись на четыре позиции. Но это при том, что в "политических" опросах общественного мнения, проведенных в декабре, он находится среди всех кандидатов в президенты страны на первом месте по популярности.

Спортсмены отстали

Несмотря на присутствие дзюдоиста в верхней части списка, остальные крайне немногочисленные спортсмены появляются лишь с 19-го места, на которое вышел Антуан Гризман, причем спустившийся сразу на 13 ступеней. Жестокий удар нанесли респонденты Дидье Дешаму - он на 47-м месте, причем снизившись на 25 ступеней. Такой же печальный рекорд установил и теннисист Янник Ноа, когда-то бывший в этом рейтинге на позиции самого популярного француза.

Замыкает список из 50 мест политик - еще один кандидат в президенты Франции, представитель левых сил Жан-Люк Меланшон. Политические рейтинги сулят ему на выборах не менее 8-10% голосов избирателей.

Опрос был проведен в период со 2 по 8 декабря с помощью анкеты-опросника на основе репрезентативной выборки в 1 тыс. человек в обширной возрастной группе начиная с 15 лет. Эксперты отмечают, что именно более широкое участие в этом опросе молодежи делает многие его результаты не похожими на другие проводимые во Франции опросы.