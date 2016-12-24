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Мединский назвал возможную передачу скифского золота Киеву хищением

Культура
24 декабря, 14:57 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров
Министр культуры РФ заявил, что "решение, принятое голландским судом, глубоко ангажированное и юридически нелепое"
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Министр культуры РФ Владимир Мединский

Министр культуры РФ Владимир Мединский

© Доминик Бутен/ТАСС

ОМСК, 24 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Возможную передачу скифского золота крымских музеев Украине можно будет расценить только как хищение, заявил ТАСС министр культуры РФ Владимир Мединский.

Беспрецедентное решение

"Если решение голландского суда вступит в силу, то скифское золото у крымских музеев будет похищено. Другого слова здесь подобрать нельзя. Это будет беспрецедентное решение", - заявил Мединский.

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По его словам, международное музейное право базируется на нерушимости музейных фондов. "На скифское золото имеют право только крымские музейщики, которые нашли его, отреставрировали, изучили и ввели в музейные фонды Крыма. Решение, принятое голландским судом, глубоко ангажированное и юридически нелепое", - отметил министр.

"Даже по итогам Второй мировой войны вопрос перемещения музейных ценностей в счет погашения ущерба, нанесенного фашистской Германией, оговаривался очень сложными юридическими процедурами, - рассказал Мединский. - Здесь же росчерком пера голландского судьи сокровища передаются третьей стороне".

Министр добавил, что РФ в лице Министерства культуры в судебном разбирательстве по поводу скифского золота не участвует, стороной по этому делу являются музеи Крыма.

Скифское золото: перипетии межгосударственного спора о культурных ценностях

Культурные отношения с Нидерландами

Это решение суда крайне негативно повлияет на развитие любых культурных контактов и обменов с Нидерландами всех государств, которые хоть немного беспокоятся о сохранности своих музейных фондов, считает Мединский. "Я бы, например, на месте руководства Лувра три раза подумал, стоит ли что- то привозить в Амстердам на выставку. Или возьмем Британский музей - почему бы в случае появления его египетских экспонатов в Голландии, местному суду не передать их Египту? Логика будет примерно такая же - даже исторически более обоснованная", - заявил собеседник агентства.

Экспонаты крымских музеев

Экспонаты крымских музеев использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", которая с февраля по август 2014 года проходила в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с коллекцией возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили как крымские музеи, так и Украина. В связи с этим Университет Амстердама приостановил процедуру передачи ценностей до разрешения спора на юридическом основании или до тех пор, пока стороны не придут к мирному соглашению.

Коллекция золота скифов состоит из более чем 2 тысяч предметов со страховой оценочной стоимостью свыше 1 млн евро. В числе музеев, чьи экспонаты сейчас находятся в Амстердаме, - Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко- культурный заповедник и Национальный заповедник "Херсонес Таврический".

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Спор РФ и Украины о скифском золоте
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