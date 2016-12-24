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Мединский открыл в Омске воссозданный Воскресенский собор, где бывал его далекий предок

Культура
24 декабря, 16:48 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров
Воскресенский военный собор был первым каменным зданием Омской крепости
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Министр культуры России Владимир Мединский

Министр культуры России Владимир Мединский

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ОМСК, 24 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Воссозданный Воскресенский военный собор, который открылся  в Омске, посещал генерал Мединский, губернатор Туркестана, сообщил сегодня корр. ТАСС министр культуры России Владимир Мединский.

"Это федеральный памятник с большой исторической ценностью. В нем прихожанами были и Федор Достоевский, и Валериан Куйбышев, генерал Карбышев и, кстати, мой далекий предок генерал Мединский, губернатор Туркестана, и другие достойные сыны Отечества", - сказал министр.

По его словам, собор уникален тем, что сочетает в себе культовую и просветительскую функции. "Мы специально настояли, чтобы, помимо культовой части, в соборе был музей истории Омска и Омской крепости. Поддерживать его будет омское отделение военно-исторического общества, музей разместится в нижней части собора", - уточнил Мединский.

"Собор стал именно таким, каким он был когда-то построен, воссоздано все до мельчайших подробностей. Уникальный памятник воссоздан всего за девять месяцев, - сообщил журналистам губернатор Омской области Виктор Назаров. - Сегодня собор приобретает новую жизнь еще и потому, что в нем будет открыт музей".


Мединский отметил роль бывшего губернатора Омской области Леонида Полежаева в воссоздании собора. "Собор был восстановлен на федеральные средства, но одних денег мало - нужно еще приложить и большой труд. Леонид Константинович возглавил попечительский совет и организовал всю работу. Более того - он вложил личные средства - свои и своих друзей - в создание иконостаса собора", - отметил министр.

Воскресенский военный собор был первым каменным зданием Омской крепости. Он построен в 1769-1773 гг. братьями Козьмой и Иваном Черепановыми из Тобольска. Храм определил важность Омской крепости как оплота христианской культуры на востоке России, в нем хранилась самая большая церковная библиотека города. В советское время службы в соборе были прекращены, в 1958 году Воскресенский собор был разобран. 

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