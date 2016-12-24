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Мединский: оргкомитет по подготовке к 300-летию Омска продолжает реализацию проектов

Культура
24 декабря, 19:09 дата обновления: 24 декабря, 20:48 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров
По словам министра культуры, в 2017 году откроются здания драматического театра "Галерка" и центра "Эрмитаж-Сибирь", а также исторический комплекс "Омская крепость"
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ОМСК, 24 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Оргкомитет по подготовке к 300-летию Омска и правительство Омской области продолжают работу по вводу в эксплуатацию объектов, внесенных в его юбилейную программу. Об этом сообщил ТАСС председатель оргкомитета, министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Юбилей прошел, но работа продолжается, - подчеркнул министр. - Сегодня введены в строй реконструированное здание Омского государственного цирка и воссозданный первый каменный храм Омска - Воскресенский военный собор (1773 г.). В наступающем году откроются здания драматического театра "Галерка" и центра "Эрмитаж-Сибирь", а также исторический комплекс "Омская крепость". В следующем году мы завершим весь комплекс работ по реконструкции музейно-выставочного пространства Омской крепости XVIII века. Здесь, кроме восстановленных старинных зданий, появятся гостиница, кафе, будет проведено благоустройство территории".

Как сообщил ТАСС министр культуры Омской области Виктор Лапухин, в крепости завершаются работы на исторических зданиях арсенала, кухни-столовой, цейхгауза, солдатских казарм и казармы дисциплинарных рот XVIII-XIX веков. В них разместятся мастерские народных промыслов, музей оружия, интерактивный музей с выставочными залами, центр изучения славянских традиций, музей архитектуры и градостроительства, Омский лицейский театр. Всем зданиям возвращается исторический облик.

"Большой объем работ в связи с юбилеем проводит военно- историческое общество Омской области, - подчеркнул Мединский. - В следующем году в городе пройдет фестиваль, посвященный походам Ермака, появится военно-исторический центр. Будут установлены несколько памятников героям- омичам, а также памятник знаменитому земляку и великому актеру Михаилу Ульянову, который в нашем сознании связан с образом маршала Георгия Жукова. По этой части мы также постараемся помочь".

"Есть еще целый ряд других программ, которые не хочу предвосхищать. План очень большой", - подытожил министр.

Новое развитие 

Министр также заявил, что омские фестивали театра и кино получат новое развитие.

"С юбилейного для Омска 2016 года (300-летие города отмечалось 6 августа - прим. ТАСС) мы начали поддерживать проходящий в Омске уже много лет международный театральный фестиваль "Академия",  - сообщил министр.  - Думаю, что вместе с правительством Омской области нам удастся сформировать на его базе крупнейший театральный фестиваль в Сибири с гастролями известных творческих коллективов".

Говоря о другом крупном культурном мероприятии города на Иртыше, ежегодном национальном кинофестивале дебютов "Движение", Мединский напомнил, что с 25 по 29 апреля 2017 года он пройдет в Омске в четвертый раз.

"Несколько лет мы реализуем в Омске этот большой молодежный кинофорум, - отметил министр. - Торжественные церемонии его открытия и закрытия проводились в Академическом театре драмы. Сегодня на совещании у губернатора Виктора Назарова была высказана и поддержана идея проведения церемонии не в театре, где мест недостаточно, а в реконструированном омском цирке, где установлены самое современное кинооборудование и гигантский экран. Здесь есть возможность принять около двух тысяч зрителей".

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