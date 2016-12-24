Двукратный обладатель "Оскара" Хиль Паррондо скончался в возрасте 95 лет

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МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Испанский декоратор и художник кино Хиль Паррондо, дважды удостаивавшийся премии "Оскар", скончался в возрасте 95 лет, сообщила газета El Mundo.
Хиль Паррондо родился в 1921 году в Астурии. За долгую жизнь он успел поработать над 114 фильмами, в том числе над знаменитой лентой Дэвида Лина "Доктор Живаго" 1965 года.
В его копилке и четыре испанских национальных кинопремии "Гойя". Издание отмечает, что Паррондо постоянно приглашали переехать в Голливуд, однако он оставался верен своей родине.
Паррондо получил "Оскары" за лучшую работу художника за 1970 и 1971 годы. Его наградили за исторический фильм "Паттон" и ленту "Николай и Александра", посвященную последнему правителю Российской империи. Обе картины были сняты режиссером Франклином Шеффнером. В 1972 году Паррондо был номинирован на "Оскар" за работу в фильме "Путешествия с моей тетей" Джо Кьюкора.