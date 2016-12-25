Поэт и писатель Феликс Кривин скончался в Израиле в возрасте 88 лет

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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Поэт и писатель Феликс Кривин, автор юмористических и фантастических рассказов, скончался в субботу в Израиле на 89-м году жизни. Об этом сообщил на своей странице в Facebook друг писателя, украинский актер Лев Луцкер.
"Сегодня ночью умер замечательный человек, великий учитель, философ, писатель Феликс Давидович Кривин. Память о нем останется в сердцах всех, кому он открыл мудрость миропонимания, добра, любви, порядочности, правды", - говорится в сообщении.
Кривин родился в 1928 году в украинском городе Мариуполе. В 1998 году переехал в Израиль. Автор десятков книг, писал интермедии для Аркадия Райкина. В 2001 году его произведения были включены в Антологию сатиры и юмора России XX века издательства "ЭКСМО".