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Инна Чурикова может быть выписана из больницы 27 декабря

Культура
25 декабря, 22:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС
22 декабря актриса сломала руку
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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Ведущая актриса Московского театра "Ленком", народная артистка СССР Инна Чурикова, проходящая лечение в связи с переломом руки в 31-й столичной больнице, по всей видимости, будет выписана из клиники 27 декабря. Об этом ТАСС сообщил директор "Ленкома" Марк Варшавер.

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"Инна Михайловна Чурикова сломала руку 22 декабря и была госпитализирована. В связи с болезнью актрисы объявленный на этот день спектакль "Аквитанская львица", где Чурикова играет главную роль, был заменен на "Юнону и Авось", - напомнил Варшавер.

По его словам, в дальнейшей афише "Аквитанская львица" значилась на 28 декабря. "Но и этот спектакль мы заменили на "Юнону и Авось", - проинформировал директор "Ленкома".

"Хотя по нашим сведениям Инну Михайловну (Чурикову), по всей видимости, выпишут из клиники 27 декабря, мы решили перестраховаться, - пояснил Варшавер. - Инне Михайловне надо еще полечиться, она еще слабенькая, поэтому лучше ей не играть 28 декабря, так что "Аквитанская львица" и в этот день будет снова заменена на "Юнону и Авось".

На сайте театра сообщается, что зрители, купившие билеты на 28 декабря на "Аквитанскую львицу", смогут посмотреть "Юнону и Авось" без переоформления билетов. В противном случае необходимо направить информацию о своем отказе от посещения театра.

Народная артистка СССР Инна Чурикова по сей день остается ведущей актрисой Московского театра "Ленком", где служит с 1975 года. Ею сыграны роли в десятках спектаклей, она также снялась в более чем 40 фильмах. В 2012 году, отправляясь на репетицию в "Ленком", актриса упала при входе в театр и сломала обе руки, но мужественно справилась с тяжелой травмой.

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