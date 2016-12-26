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Джордж Майкл скончался в возрасте 53 лет

Культура
26 декабря, 2:04 дата обновления: 26 декабря, 2:37 UTC+3
Отмечается, что певец мирно скончался у себя дома
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Джордж Майкл

Джордж Майкл

© AP Photo/Alastair Grant

ЛОНДОН, 26 декабря. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Британский певец Джордж Майкл скончался на 54-м году жизни. Об сообщило в воскресенье вечером агентство Press Association со ссылкой на его агента.

YouTube/georgemichaelVEVO

"С большой печалью мы подтверждаем, что наш возлюбленный сын, брат и друг Джордж Майкл мирно скончался у себя дома во время рождественских праздников", - заявил он.

"Его семья хотела бы попросить, чтобы их право на частную жизнь уважалось в это сложное и эмоционально непростое время. На данном этапе дополнительных комментариев не будет", - добавил агент.

Джордж Майкл (настоящее имя - Георгиос Кириякос Панайотоу) родился в Лондоне, обрел феноменальную популярность в начале 1980-х годов, когда начал выступать в составе поп-дуэта Wham! вместе со своим одноклассником Эндрю Риджли. После распада коллектива в 1986 году Майкл продолжил карьеру в качестве сольного исполнителя. Его хиты много раз возглавляли музыкальные хит-парады по обе стороны Атлантики.

За время карьеры Майкла в составе дуэта Wham! и как сольного исполнителя было продано более 100 млн альбомов с его записями.

Как информируют британские СМИ, в 2011 году Джордж Майкл едва не умер от пневмонии.

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