Джордж Майкл скончался в возрасте 53 лет

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ЛОНДОН, 26 декабря. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Британский певец Джордж Майкл скончался на 54-м году жизни. Об сообщило в воскресенье вечером агентство Press Association со ссылкой на его агента.
"С большой печалью мы подтверждаем, что наш возлюбленный сын, брат и друг Джордж Майкл мирно скончался у себя дома во время рождественских праздников", - заявил он.
"Его семья хотела бы попросить, чтобы их право на частную жизнь уважалось в это сложное и эмоционально непростое время. На данном этапе дополнительных комментариев не будет", - добавил агент.
Джордж Майкл (настоящее имя - Георгиос Кириякос Панайотоу) родился в Лондоне, обрел феноменальную популярность в начале 1980-х годов, когда начал выступать в составе поп-дуэта Wham! вместе со своим одноклассником Эндрю Риджли. После распада коллектива в 1986 году Майкл продолжил карьеру в качестве сольного исполнителя. Его хиты много раз возглавляли музыкальные хит-парады по обе стороны Атлантики.
За время карьеры Майкла в составе дуэта Wham! и как сольного исполнителя было продано более 100 млн альбомов с его записями.
Как информируют британские СМИ, в 2011 году Джордж Майкл едва не умер от пневмонии.