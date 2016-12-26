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Полиция трактует смерть Джорджа Майкла как невыясненную

Культура
26 декабря, 3:58 UTC+3 ЛОНДОН Илья Дмитрячев, Максим Рыжков
Однако никаких подозрительных обстоятельств, связанных с кончиной певца, не выявлено
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Джордж Майкл

Джордж Майкл

© EPA/STEPHANE REIX

ЛОНДОН, 26 декабря. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Британская полиция трактует смерть Джорджа Майкла как невыясненную, однако никаких подозрительных обстоятельств, связанных с кончиной певца, не выявлено. Об этом говорится в распространенном заявлении полиции округа Тэмз-Вэлли, не территории которого проживал один из самых известных мировых исполнителей 80-х годов прошлого столетия.

Заявление полиции

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"На данном этапе смерть расценивается как с не установленными причинами, но не вызывающая подозрений", - отмечается в коммюнике. "Вскрытие тела будет проведено в положенное время", - добавили в полиции, предупредив, что дополнительная информация не будет распространяться до завершения этих процедур.

Сообщается, что Майкл умер в деревне Горинг-он-Тэмз в графстве Оксфордшир, расположенного к северо-западу от британской столицы. По имеющейся на данный момент информации, врачи скорой помощи, зафиксировавшие смерть певца, прибыли к дому поп-исполнителя, расположенному в этом населенном пункте, в 13:42 по британскому времени (16:42 мск) в воскресенье.

Как стало известно о смерти

О самой смерти сообщил агент певца. "С большой печалью мы подтверждаем, что наш возлюбленный сын, брат и друг Джордж Майкл мирно скончался у себя дома во время рождественских праздников. Его семья хотела бы попросить, чтобы их право на частную жизнь уважалось в это сложное и эмоционально непростое время. На данном этапе дополнительных комментариев не будет", - говорится в заявлении, распространенном в воскресенье поздно вечером (утро понедельника мск).

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Джордж Майкл (настоящее имя Георгиос Кириякос Панайоту) родился в Лондоне в семье иммигрантов с Кипра, обрел феноменальную популярность в начале 1980-х годов, когда начал выступать в составе поп-дуэта "Уэм!" (Wham!) вместе со своим одноклассником Эндрю Риджли. После распада коллектива в 1986 году Майкл продолжил карьеру в качестве сольного исполнителя. Его хиты много раз возглавляли музыкальные хит-парады по обе стороны Атлантики.

За время карьеры Майкла в составе дуэта Wham! и как сольного исполнителя было продано более 100 млн альбомов с его записями. Наиболее известные композиции Майкла в составе Wham! - "Club Tropicana" и "Last Christmas", а сольные - "Careless Whisper", "Faith", "Freedom", "Jesus to a Child". В марте будущего года должен выйти документальный фильм, посвященный творчеству Майкла под названием Freedom.

Уходящий год отмечен колоссальными потерями среди знаменитостей, в том числе и в музыкальной сфере. В частности, в течение последних 12 месяцев ушли из жизни такие гранды мира популярной музыки, как Дэвид Боуи, Принс и Леонард Коэн.

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