Абэ высказался относительно своей будущей поездки на Перл-ХарборМеждународная панорама 26 декабря, 8:31
СМИ: причиной смерти Джорджа Майкла могла стать сердечная недостаточностьКультура 26 декабря, 8:21
Самолет Ил-76 с десятью телами погибших в катастрофе Ту-154 вылетел в МосквуПроисшествия 26 декабря, 8:19
Часть останков жертв крушения Ту-154 может находиться за границей соседних государствПроисшествия 26 декабря, 8:13
Группировка сил на месте крушения Ту-154 увеличена до 3,5 тыс. человекПроисшествия 26 декабря, 8:02
СМИ: регулирование наценок на детское питание могут отменитьЭкономика и бизнес 26 декабря, 5:32
GfK Group: Samsung Electronics контролирует большую часть рынка мобильных телефонов в РФЭкономика и бизнес 26 декабря, 5:26
Рэпер Трой Эйв получил два огнестрельных ранения в Нью-ЙоркеКультура 26 декабря, 5:13
Морская авиация ТОФ в 2017 году пополнится партией обновленных Ка-29Армия и ОПК 26 декабря, 4:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 26 декабря. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Британская полиция трактует смерть Джорджа Майкла как невыясненную, однако никаких подозрительных обстоятельств, связанных с кончиной певца, не выявлено. Об этом говорится в распространенном заявлении полиции округа Тэмз-Вэлли, не территории которого проживал один из самых известных мировых исполнителей 80-х годов прошлого столетия.
"На данном этапе смерть расценивается как с не установленными причинами, но не вызывающая подозрений", - отмечается в коммюнике. "Вскрытие тела будет проведено в положенное время", - добавили в полиции, предупредив, что дополнительная информация не будет распространяться до завершения этих процедур.
Сообщается, что Майкл умер в деревне Горинг-он-Тэмз в графстве Оксфордшир, расположенного к северо-западу от британской столицы. По имеющейся на данный момент информации, врачи скорой помощи, зафиксировавшие смерть певца, прибыли к дому поп-исполнителя, расположенному в этом населенном пункте, в 13:42 по британскому времени (16:42 мск) в воскресенье.
О самой смерти сообщил агент певца. "С большой печалью мы подтверждаем, что наш возлюбленный сын, брат и друг Джордж Майкл мирно скончался у себя дома во время рождественских праздников. Его семья хотела бы попросить, чтобы их право на частную жизнь уважалось в это сложное и эмоционально непростое время. На данном этапе дополнительных комментариев не будет", - говорится в заявлении, распространенном в воскресенье поздно вечером (утро понедельника мск).
Джордж Майкл (настоящее имя Георгиос Кириякос Панайоту) родился в Лондоне в семье иммигрантов с Кипра, обрел феноменальную популярность в начале 1980-х годов, когда начал выступать в составе поп-дуэта "Уэм!" (Wham!) вместе со своим одноклассником Эндрю Риджли. После распада коллектива в 1986 году Майкл продолжил карьеру в качестве сольного исполнителя. Его хиты много раз возглавляли музыкальные хит-парады по обе стороны Атлантики.
За время карьеры Майкла в составе дуэта Wham! и как сольного исполнителя было продано более 100 млн альбомов с его записями. Наиболее известные композиции Майкла в составе Wham! - "Club Tropicana" и "Last Christmas", а сольные - "Careless Whisper", "Faith", "Freedom", "Jesus to a Child". В марте будущего года должен выйти документальный фильм, посвященный творчеству Майкла под названием Freedom.
Уходящий год отмечен колоссальными потерями среди знаменитостей, в том числе и в музыкальной сфере. В частности, в течение последних 12 месяцев ушли из жизни такие гранды мира популярной музыки, как Дэвид Боуи, Принс и Леонард Коэн.