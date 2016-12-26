Рэпер Трой Эйв получил два огнестрельных ранения в Нью-Йорке

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НЬЮ-ЙОРК, 26 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Покушение совершено в воскресенье на американского рэпера Троя Эйва в нью-йоркском районе Бруклин. 31-летний музыкант ранен в голову и руку, сообщила газета New York Post со ссылкой на источники в Управлении полиции мегаполиса.
Согласно сведениям источников, вооруженное нападение было совершено, когда Эйв ехал на автомобиле Maserati. Стрелявший передвигался пешком и выпустил две пули в боковое стекло со стороны водителя, а затем скрылся.
Рэпер, несмотря на ранения, смог свернуть на обочину, затем покинул машину и самостоятельно пришел в больницу Брукдейл. Врачи считают, что потерпевший находится в стабильном состоянии.
Полиция начала расследование покушения, но пока не опубликовала приметы нападавшего.
Трой Эйв, настоящее имя которого Роланд Коллинз, сам нередко имел проблемы с законом. Ему предъявлены обвинения в попытке убийства и хранении огнестрельного оружия после происшествия в мае на концерте рэпера Ти-Ай (T.I.) в нью-йоркском зале "Ирвинг плаза", в результате которого погиб один человек и были ранены еще трое. Во время инцидента в "Ирвинг плаза" находились почти тысяча зрителей. Ранения получили четверо человек, один из которых позднее скончался, легкое ранение в ногу получил охранник стрелявшего рэпера Рональд Макфаттек.