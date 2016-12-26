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СМИ: причиной смерти Джорджа Майкла могла стать сердечная недостаточность

Культура
26 декабря, 8:21 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 26, декабря. /ТАСС
Британский певец скончался 25 декабря в возрасте 53 лет
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Джордж Майкл

Джордж Майкл

© AP Photo/Francois Mori

ЛОНДОН, 26 декабря. /ТАСС/. Причиной смерти британского певца Джорджа Майкла, скончавшегося в воскресенье в возрасте 53 лет, могла стать сердечная недостаточность. Об этом сообщила газета Daily Express со ссылкой на менеджера певца Майкла Липпмана.

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Британская полиция пока не установила причину смерти Майкла. Вместе с тем стражи порядка отметили, что никаких подозрительных обстоятельств, связанных с кончиной певца, не выявлено. "Вскрытие тела будет проведено в соответствующее время", - отметили в полиции британского округа Тэмз-Вэлли, не территории которого проживал один из самых известных певцов 80-х.

Джордж Майкл (настоящее имя Георгиос Кириякос Панайоту) родился в Лондоне в семье иммигрантов с Кипра, обрел феноменальную популярность в начале 80-х годов, когда начал выступать в составе поп-дуэта Wham! вместе со своим одноклассником Эндрю Риджли. После распада коллектива в 1986 году Майкл продолжил карьеру в качестве сольного исполнителя. Его хиты много раз возглавляли музыкальные хит-парады по всему миру.

За время карьеры Майкла в составе дуэта Wham! и как сольного исполнителя было продано более 100 млн альбомов с его записями. Наиболее известные композиции Майкла в составе Wham! - Club Tropicana и Last Christmas, а сольные - Careless Whisper, Faith, Freedom, Jesus to a Child. В марте будущего года должен выйти документальный фильм, посвященный творчеству Майкла под названием Freedom.

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