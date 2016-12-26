Минкультуры окажет содействие в восстановлении ансамбля Александрова

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Минкультуры РФ окажет необходимое содействие для того, чтобы ансамбль имени Александрова, потерявший в авиакатастрофе в Сочи 64 артистов, а также своего руководителя Валерия Халилова, был восстановлен. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Мединский на возложении траурного венка в память о погибших.
"Я уверен, что, несмотря ни на какие трагедии, дело, которое основал Александров, будет жить. Ансамбль обязательно восстановится. Если надо, Министерство культуры окажет любое содействие", - сказал Мединский.
Ранее министр выразил соболезнования всем родным и близким жертв авиакатастрофы, большинство из которых являлись артистами хора ансамбля имени Александрова. Они летели на авиабазу Хмеймим в Сирии, чтобы поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России. В настоящее время Минкультуры совместно с Российским военно-историческим обществом прорабатывает вопрос об установке мемориальной доски генерал-лейтенанту Валерию Халилову и памятного знака артистам и музыкантам ансамбля.
Также в самолете были военнослужащие, журналисты, руководитель департамента культуры Минобороны РФ Антон Губанков и Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.
Самолет Ту-154 пропал с радаров накануне рано утром через две минуты после взлета с аэропорта Адлера, где находился на дозаправке. Обломки самолета обнаружили спустя несколько часов в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров. К настоящему моменту в ходе поисково-спасательной операции обнаружены тела 11 погибших.