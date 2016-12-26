Газманов готов помочь возродить ансамбль имени Александрова

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Источник: в районе крушения Ту-154 обнаружены тела еще двух погибшихПроисшествия 26 декабря, 17:26
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СОЧИ, 26 декабря. /ТАСС/. Российский певец Олег Газманов заявил, что будет способствовать возрождению ансамбля имени Александрова, артисты которого погибли при крушении в Сочи Ту-154.
"Само собой, конечно, мы должны восстановить ансамбль. Я всеми силами буду в этом помогать", - рассказал Газманов журналистам, добавив, что соболезнует близким жертв авиакатастрофы.
Крушение Ту-154 произошло 25 декабря рано утром вскоре после того, как самолет покинул аэропорт Адлера. На его борту находились 92 человека. Помимо военнослужащих на его борту находились представители СМИ, Елизавета Глинка (доктор Лиза) и музыканты ансамбля имени Александрова, которые направлялись в Сирию, чтобы поздравить авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим с Новым годом.
Спустя несколько часов после катастрофы обломки самолета обнаружили в 1,5 км от побережья в районе Сочи. Они находились на глубине 50-70 метров. К настоящему времени участникам поисковой операции уже удалось обнаружить несколько тел жертв катастрофы.
Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Досье