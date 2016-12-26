Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.12:
$ 60.91
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Газманов готов помочь возродить ансамбль имени Александрова

Культура
26 декабря, 16:32 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 26, декабря. /ТАСС
Певец выразил соболезнования родным и близким артистов коллектива, погибших при крушении Ту-154
Материал из 1 страницы
Олег Газманов

Олег Газманов

© Сергей Бобылев/ТАСС

СОЧИ, 26 декабря. /ТАСС/. Российский певец Олег Газманов заявил, что будет способствовать возрождению ансамбля имени Александрова, артисты которого погибли при крушении в Сочи Ту-154.

Смотрите также
Минобороны опровергло слухи о том, что на пассажирах Ту-154 были спасательные жилеты

"Само собой, конечно, мы должны восстановить ансамбль. Я всеми силами буду в этом помогать", - рассказал Газманов журналистам, добавив, что соболезнует близким жертв авиакатастрофы.

Крушение Ту-154 произошло 25 декабря рано утром вскоре после того, как самолет покинул аэропорт Адлера. На его борту находились 92 человека. Помимо военнослужащих на его борту находились представители СМИ, Елизавета Глинка (доктор Лиза) и музыканты ансамбля имени Александрова, которые направлялись в Сирию, чтобы поздравить авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим с Новым годом.

Спустя несколько часов после катастрофы обломки самолета обнаружили в 1,5 км от побережья в районе Сочи. Они находились на глубине 50-70 метров. К настоящему времени участникам поисковой операции уже удалось обнаружить несколько тел жертв катастрофы.

Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Досье

Смотрите также

Минкультуры окажет содействие в восстановлении ансамбля Александрова
Кобзон должен был полететь вместе с ансамблем имени Александрова в Сирию
Памятная доска участникам ансамбля Александрова может появиться в Москве

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
Страны
Россия
В других СМИ
Фото
4
Горбачев принял участие в передаче Музею русского импрессионизма картин Шмарова
6
"Рай" Кончаловского: что мы знаем о фильме, номинированном на премию "Оскар"
12
У Третьяковки выстроилась очередь желающих попасть на выставку из Музеев Ватикана
Интересное
14 лучших фото недели: похороны посла, "прыжок веры" и "снежная" волна
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Импорт и экспорт: динамика внешнеэкономических связей России
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
2
Песков назвал безумием слова Рынски о трагедии Ту-154
3
Водолазы обнаружили пятиметровый фрагмент Ту-154
4
Европейский спутник зафиксировал место падения Ту-154 с точностью до 10 метров
5
Флаг ЕС сняли с резиденции президента Молдавии
6
Источник: опознана первая жертва авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем
7
Биография Елизаветы Глинки
Темы дня