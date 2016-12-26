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Эмир Кустурица считает невосполнимой утратой гибель участников ансамбля имени Александрова

Культура
26 декабря, 16:44 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 26, декабря. /ТАСС
Сербский режиссер отметил, что пение хора трогало до глубины души и с ним ничто не могло сравниться
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БЕЛГРАД, 26 декабря. /ТАСС/. Сербский режиссер Эмир Кустурица считает "невосполнимой утратой" гибель участников ансамбля имени Александрова в авиакатастрофе самолета Ту-154 над Черным морем. Об этом сообщило в понедельник сербское информационное агентство СРНА.

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"Ничего не могло сравниться с хором Александрова! Их пение трогало нас до глубины души. Мы играли вместе, и никогда до того или после я не чувствовал такую неповторимую силу людских голосов, перед которыми всегда звучало "Ура", которое мы слушали на Красной площади" - цитирует агентство слова Кустурицы.

"Человеку каждый раз тяжело сдерживать слезы, когда слушаешь их. Это был военный хор, с которым ничто не могло сравниться" - военная музыка вызывала не только эмоции, но и пробуждала возвышенные чувства, сказал Кустурица.

Самолет Ту-154 потерпел катастрофу в воскресенье вскоре после взлета из аэропорта Адлера, где была выполнена дозаправка. На его борту находились 92 человека, в том числе Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков, сотрудники Первого канала, телеканалов "Звезда" и НТВ, а также 64 участника ансамбля имени Александрова и его руководитель Валерий Халилов, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Как заявил ранее глава правкомиссии по расследованию ЧП, министр транспорта Максим Соколов, в качестве причин рассматриваются техническое состояние самолета, а также ошибки пилотирования.

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