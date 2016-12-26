Владимир Путин наградил орденами Евгения Миронова, Дениса Мацуева, Нину Ургант

Москалькова посетила российских военнослужащих в украинском СИЗООбщество 27 декабря, 0:52
Скончалась исследовательница галактик и темной материи Вера РубинКосмос 27 декабря, 0:42
Полтавченко считает слухи об отставке "смешной темой" и писать заявление не будетПолитика 27 декабря, 0:37
Полтавченко: подготовка к Кубку конфедераций в Петербурге идет практически по плануСпорт 27 декабря, 0:34
Полтавченко: строительство "Зенит-Арены" завершено, акт ввода подпишут на дняхСпорт 27 декабря, 0:09
Генпрокуратура РФ даст правовую оценку заявлению Рынски о погибших на Ту-154Общество 27 декабря, 0:06
МЧС распространило экстренное предупреждение о мокром снеге и гололеде в МосквеПроисшествия 26 декабря, 23:58
Мексиканский авиаперевозчик начал проверку своих самолетов SSJ-100Экономика и бизнес 26 декабря, 23:52
ФФУ предложила сборным Аргентины и Бразилии провести сборы перед ЧМ-2018 на УкраинеСпорт 26 декабря, 23:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами большой группы россиян, в числе которых известные деятели культуры. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовой информации.
Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени награжден народный артист России, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов.
Орденом Почета награждены народный артист России, пианист Денис Мацуев, генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин, народная артистка России, актриса Российского государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина (Александринского театра) Нина Ургант, народная артистка России, кинорежиссер Алла Сурикова.