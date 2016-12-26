Владимир Путин наградил орденами Евгения Миронова, Дениса Мацуева, Нину Ургант

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами большой группы россиян, в числе которых известные деятели культуры. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени награжден народный артист России, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов.

Орденом Почета награждены народный артист России, пианист Денис Мацуев, генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин, народная артистка России, актриса Российского государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина (Александринского театра) Нина Ургант, народная артистка России, кинорежиссер Алла Сурикова.