Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.12:
$ 60.91
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Владимир Путин наградил орденами Евгения Миронова, Дениса Мацуева, Нину Ургант

Культура
26 декабря, 22:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
Миронов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, а Мацуев и Ургант были удостоены орденов Почета
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами большой группы россиян, в числе которых известные деятели культуры. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени награжден народный артист России, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов.

Орденом Почета награждены народный артист России, пианист Денис Мацуев, генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин, народная артистка России, актриса Российского государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина (Александринского театра) Нина Ургант, народная артистка России, кинорежиссер Алла Сурикова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
Россия
В других СМИ
Фото
6
Жители Лондона несут цветы к дому Джорджа Майкла
4
Горбачев принял участие в передаче Музею русского импрессионизма картин Шмарова
6
"Рай" Кончаловского: что мы знаем о фильме, номинированном на премию "Оскар"
Интересное
Хроника распада Советского Союза
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Карта новогоднего настроения Москвы: рождественские ярмарки и елочные базары
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: повреждения хвоста говорят о том, что командир хотел посадить Ту-154 на воду
2
Женщина столкнула своего семилетнего ребенка с 15 этажа в Подмосковье
3
Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
4
Генпрокуратура РФ даст правовую оценку заявлению Рынски о погибших на Ту-154
5
На севере Москвы совершено вооруженное ограбление ювелирного магазина
6
Биография Елизаветы Глинки
7
В Москве скончался начальник одного из управлений "Роснефти"
Темы дня