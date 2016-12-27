СМИ: Минюст зарегистрировал Максима Дмитриева гендиректором РАО

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Минюст РФ принял решение о регистрации Максима Дмитриева гендиректором Российского авторского общества (РАО).
Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителя министерства.
По его словам, решение о внесении в Единый госреестр юридических лиц изменений о лицах, имеющих право действовать без доверенности от имени РАО, было принято в пятницу, 23 декабря. Фактически это означает отстранение Сергея Федотова, который до сих пор занимал эту должность, от своих обязанностей.
Как пишет газета, 31 августа часть членов РАО провела конференцию, на которой руководителем РАО был избран Максим Дмитриев. Смещенный решением той же встречи с должности гендиректора РАО Сергей Федотов и его заместитель Вера Федотова не признали такое решение, объявив его незаконным и противоречащим уставу организации.