Новый глава РАО Дмитриев приступил к работе

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Новый глава Российского авторского общества (РАО) Максим Дмитриев, сменивший на этом посту обвиняемого в мошенничестве Сергея Федотова, во вторник приступает к работе в полном объеме. Об этом сообщил ТАСС сам Дмитриев.

Решение Минюста

Как рассказали ТАСС в отделе общественных связей департамента организации и контроля Министерства юстиции РФ, Минюстом "принято решение о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о лицах, имеющих право действовать без доверенности от имени Общероссийской общественной организации "Российское авторское общество".

В Минюсте пояснили, что соответствующие изменения внесены на внеочередной конференции организации 31 августа 2016 года. "Генеральным директором организации избран Дмитриев Максим Иванович, полномочия Федотова Сергея Сергеевича прекращены", - отметили в ведомстве.

Планы Дмитриева на посту главы РАО

"На основании решения Минюста России вчера были внесены изменения в ЕГРЮЛ, что снимает любые формальные ограничения на осуществление полномочий генерального директора, - сказал Дмитриев. - Сегодня я приступаю к работе уже в полном объеме". По словам нового главы РАО, прежде всего "будет проведена ревизия непрофильных активов РАО, аттестация руководящего персонала и, самое главное, будем взаимодействовать с банковскими учреждениями с тем, чтобы исключить нецелевое использование средств авторского вознаграждения в переходный период".

"Основная задача - обеспечить стабильность и бесперебойность выплат авторам, - убежден Дмитриев. - 29 декабря на заседании авторского совета РАО я планирую доложить членам совета текущую ситуацию и предложить утвердить ряд кадровых решений, в том числе по предварительным итогам аудита деятельности дочерних предприятий РАО".

История вопроса

Часть членов РАО 31 августа провела конференцию, на которой новый руководителем РАО был избран Максим Дмитриев вместо Сергея Федотова, который сейчас находится под арестом из-за обвинения в мошенничестве. Сторонники Федотова пытались оспорить это решение.

ТАСС отправил сегодня запрос в прежнее руководство РАО, однако ответа пока не получил.

В России на сегодняшний момент существуют четыре организации, работающие в области коллективного управления авторскими правами, и уже получившие госаккредитацию. Это Российское авторское общество (РАО), Российский союз правообладателей (РСП), Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС) и Партнерство по защите и управлению правами в сфере искусства (УПРАВИС). Кроме того, 18 августа этого года ведущие российские авторы и музыкальные издатели объявили о своем решении создать новую организацию по коллективному управлению авторскими правами - Российский авторский союз (РОАС), который пока не аккредитован.