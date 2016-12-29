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Тест. Кто вы из героев "Карнавальной ночи"?

Культура
29 декабря, 12:02 UTC+3
Картина, ставшая первым большим успехом Эльдара Рязанова, вышла на экраны 60 лет назад, но до сих пор актуальна и любима зрителями
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29 декабря 1956 года на экраны вышел фильм Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь". Это был первый большой успех как для самого Рязанова, так и для Людмилы Гурченко, сыгравшей в ленте главную роль. Спустя 60 лет картина по-прежнему любима зрителями, а многие ее герои все так же узнаваемы. А на кого из героев "Карнавальной ночи" похожи вы?   

Бэлла Волкова 

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