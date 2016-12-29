Тест. Кто вы из героев "Карнавальной ночи"?

29 декабря 1956 года на экраны вышел фильм Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь". Это был первый большой успех как для самого Рязанова, так и для Людмилы Гурченко, сыгравшей в ленте главную роль. Спустя 60 лет картина по-прежнему любима зрителями, а многие ее герои все так же узнаваемы. А на кого из героев "Карнавальной ночи" похожи вы?

Бэлла Волкова