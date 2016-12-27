Ирина Мирошниченко после госпитализации чувствует себя нормально

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко госпитализирована, но чувствует себя нормально. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова, в котором работает актриса.
"У Ирины Петровны была высокая температура, она сама отправилась в больницу. С ней все нормально, насколько нам известно, сегодня должны выписать", - рассказала собеседница агентства, комментируя сообщения СМИ о том, что Мирошниченко экстренно госпитализирована и у нее "диагностировали серьезное воспалительное заболевание".
Ирине Мирошниченко 74 года. Среди самых известных фильмов с ее участием - "Я шагаю по Москве", "Андрей Рублев", "Ошибка резидента", "Дядя Ваня", "Вам и не снилось", "Старый Новый год", "Тайна мадам Вонг" и другие.