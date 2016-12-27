Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 60.86
€ 63.57
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ирина Мирошниченко после госпитализации чувствует себя нормально

Культура
27 декабря, 13:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Как сообщили в пресс-службе МХТ им. Чехова, актрису должны выписать в ближайшее время
Материал из 1 страницы
Ирина Мирошниченко

Ирина Мирошниченко

© Сергей Карпов/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко госпитализирована, но чувствует себя нормально. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова, в котором работает актриса.

"У Ирины Петровны была высокая температура, она сама отправилась в больницу. С ней все нормально, насколько нам известно, сегодня должны выписать", - рассказала собеседница агентства, комментируя сообщения СМИ о том, что Мирошниченко экстренно госпитализирована и у нее "диагностировали серьезное воспалительное заболевание".

Ирине Мирошниченко 74 года. Среди самых известных фильмов с ее участием - "Я шагаю по Москве", "Андрей Рублев", "Ошибка резидента", "Дядя Ваня", "Вам и не снилось", "Старый Новый год", "Тайна мадам Вонг" и другие.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Жители Лондона несут цветы к дому Джорджа Майкла
4
Горбачев принял участие в передаче Музею русского импрессионизма картин Шмарова
6
"Рай" Кончаловского: что мы знаем о фильме, номинированном на премию "Оскар"
Интересное
Хроника распада Советского Союза
Русская Антарктида: как живут полярники на станции "Беллинсгаузен"
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Россия 2016
Беги, Петр, беги. Инвалид-марафонец надеется совершить кругосветный забег
Вокруг света на одну пенсию. Как баба Лена из Красноярска покоряет мир
Мальчик и динозавры. Степан Савельев увлек древними ящерами весь Рунет
Разбавили рутину болотом. Как два брата извлекли выгоду из погружения в трясину
Горничная на миллион. Как возвращенные постояльцу деньги подняли репутацию отеля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Якутии вахтовики на машинах "Урал" задавили медведя
2
Источник: Ту-154 летел на скорости более 500 км/ч с сильно задранным носом
3
Родители учеников московской школы добились отмены курса "Истоки"
4
Обнаружены три новых фрагмента разбившегося Ту-154, в том числе двигатель
5
Минобороны сообщило об обнаружении основного "черного ящика" Ту-154
6
Валокордин и йод могут начать продавать по рецепту
7
Расследование крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
Темы дня
Реклама