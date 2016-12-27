Инна Чурикова выписана из больницы после перелома руки

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Ведущая актриса Московского театра "Ленком", народная артистка СССР Инна Чурикова выписана во вторник из 31-й столичной больницы, где она лечила перелом руки. Об этом ТАСС сообщил директор "Ленкома" Марк Варшавер.

"Инна Михайловна выписана, ее состояние медики оценивают как удовлетворительное", - отметил Варшавер.

Ранее директор театра рассказал ТАСС, что актриса сломала руку 22 декабря и была госпитализирована. "В связи с болезнью актрисы объявленный на этот день спектакль "Аквитанская львица", где Чурикова играет главную роль, был заменен на "Юнону и Авось", - напомнил Варшавер. По его словам, в дальнейшей афише "Аквитанская львица" значилась на 28 декабря. "Но и этот спектакль мы заменили на "Юнону и Авось", - проинформировал директор "Ленкома".

На сайте театра сообщается , что зрители, купившие билеты на 28 декабря на "Аквитанскую львицу", смогут посмотреть "Юнону и Авось" без переоформления билетов. В противном случае необходимо направить информацию о своем отказе от посещения театра.

Народная артистка СССР Инна Чурикова по сей день остается ведущей актрисой Московского театра "Ленком", где служит с 1975 года. Ею сыграны роли в десятках спектаклей, она также снялась в более чем 40 фильмах. В 2012 году, отправляясь на репетицию в "Ленком", актриса упала при входе в театр и сломала обе руки, но мужественно справилась с тяжелой травмой.