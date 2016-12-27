Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 60.86
€ 63.57
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Инна Чурикова выписана из больницы после перелома руки

Культура
27 декабря, 13:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Актриса сломала руку 22 декабря и была госпитализирована, в связи с этим спектакль театра "Ленком" "Аквитанская львица", где Чурикова играет главную роль, был заменен на "Юнону и Авось"
Материал из 1 страницы
© Вячеслав Прокофьев/TACC

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Ведущая актриса Московского театра "Ленком", народная артистка СССР Инна Чурикова выписана во вторник из 31-й столичной больницы, где она лечила перелом руки. Об этом ТАСС сообщил директор "Ленкома" Марк Варшавер.

"Инна Михайловна выписана, ее состояние медики оценивают как удовлетворительное", - отметил Варшавер.

Смотрите также
Инна Чурикова
Актриса Инна Чурикова сломала руку

Ранее директор театра рассказал ТАСС, что актриса сломала руку 22 декабря и была госпитализирована. "В связи с болезнью актрисы объявленный на этот день спектакль "Аквитанская львица", где Чурикова играет главную роль, был заменен на "Юнону и Авось", - напомнил Варшавер. По его словам, в дальнейшей афише "Аквитанская львица" значилась на 28 декабря. "Но и этот спектакль мы заменили на "Юнону и Авось", - проинформировал директор "Ленкома".

На сайте театра сообщается , что зрители, купившие билеты на 28 декабря на "Аквитанскую львицу", смогут посмотреть "Юнону и Авось" без переоформления билетов. В противном случае необходимо направить информацию о своем отказе от посещения театра.

Народная артистка СССР Инна Чурикова по сей день остается ведущей актрисой Московского театра "Ленком", где служит с 1975 года. Ею сыграны роли в десятках спектаклей, она также снялась в более чем 40 фильмах. В 2012 году, отправляясь на репетицию в "Ленком", актриса упала при входе в театр и сломала обе руки, но мужественно справилась с тяжелой травмой.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Жители Лондона несут цветы к дому Джорджа Майкла
4
Горбачев принял участие в передаче Музею русского импрессионизма картин Шмарова
6
"Рай" Кончаловского: что мы знаем о фильме, номинированном на премию "Оскар"
Интересное
Хроника распада Советского Союза
Русская Антарктида: как живут полярники на станции "Беллинсгаузен"
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Россия 2016
Беги, Петр, беги. Инвалид-марафонец надеется совершить кругосветный забег
Вокруг света на одну пенсию. Как баба Лена из Красноярска покоряет мир
Мальчик и динозавры. Степан Савельев увлек древними ящерами весь Рунет
Разбавили рутину болотом. Как два брата извлекли выгоду из погружения в трясину
Горничная на миллион. Как возвращенные постояльцу деньги подняли репутацию отеля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Якутии вахтовики на машинах "Урал" задавили медведя
2
Обнаружены три новых фрагмента разбившегося Ту-154, в том числе двигатель
3
Источник: Ту-154 летел на скорости более 500 км/ч с сильно задранным носом
4
Родители учеников московской школы добились отмены курса "Истоки"
5
Расследование крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
6
Минобороны сообщило об обнаружении основного "черного ящика" Ту-154
7
Задержана замминистра Иркутской области, ставшая фигурантом дела об отравлении
Темы дня
Реклама