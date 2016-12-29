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Историк моды: "Карнавальная ночь" открыла советским гражданам стиль New Look Диора

Культура
29 декабря, 0:00 UTC+3
Премьера музыкальной комедии Эльдара Рязанова прошла в ровно 60 лет назад, лента стала лидером советского кинопроката и принесла известность актрисе Людмиле Гурченко
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© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Комедийный музыкальный фильм "Карнавальная ночь", премьера которого состоялась ровно 60 лет назад, открыл советским гражданам стиль французской моды New Look ("новый стиль") Кристиана Диора. Об этом в интервью ТАСС рассказал историк моды, коллекционер Александр Васильев.

Сюжет фильма режиссера Эльдара Рязанова, вышедшего на экраны 29 декабря 1956 года, построен вокруг подготовки работников дома культуры к новогоднему карнавалу. Роль главной героини Лены Крыловой принесла известность актрисе Людмиле Гурченко, которая пела в картине ставшую хитом песню "Пять минут".

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Людмила Гурченко
© Фотохроника ТАСС

Людмила Гурченко: от "Карнавальной ночи" до "Пестрых сумерек"

"Наряды героини Людмилы Гурченко в этой картине – это повторение моды New Look Кристиана Диора, созданной в 1947 году в Париже. Эти модели имели мировую славу, но из-за железного занавеса в сталинскую эпоху моментально не попали в СССР", - пояснил Васильев, отметив, что знаменитые платья актрисы, в которых она выступала на съемках, к сожалению, не сохранились.

По словам историка моды, "Карнавальная ночь" стала "первым фильмом, открыто заявившим об интересе на французскую моду и стиль New Look". "Это была эпоха хрущевской оттепели, которая сделала очень много благостного во имя процветания мировых тенденций моды", - отметил он.

Васильев рассказал, что в его коллекции есть четыре наряда легендарной артистки: супруг Гурченко подарил три платья и три пары обуви, и еще один костюм работы Валентина Юдашкина передал имитатор артистки Александр Песков. "В одном из платьев Гурченко снималась в фильме "Старые клячи" в сцене соблазнения немца. Есть еще ее красное платье 1980-х годов, в котором она очень много снималась для открыток и фотосессий", - добавил коллекционер.

Сохранились также личные вещи другого актера "Карнавальной ночи" – Игоря Ильинского, сыгравшего Серафима Ивановича Огурцова, и. о. директора Дома культуры. "У меня есть личные вещи Игоря Ильинского, в свое время я купил часть его мебели", - поделился Васильев.

О фильме "Карнавальная ночь"

Съемки фильма проходили на киностудии "Мосфильм". Комедия стала первым фильмом режиссера Эльдара Рязанова, вышедшим на большой экран кинотеатров. Лента стала лидером советского кинопроката в 1956 году с общим числом проданных билетов в 48,64 млн штук.

Помимо Гурченко в фильме также снимались Юрий Белов (в роли электрика Гриши Кольцова), Георгий Куликов (художник Сережа Усиков), Борис Петкер и Владимир Зельдин (в роли клоунов Типа и Топа), другие известные актеры. 

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