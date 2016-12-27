Гергиев посвятит исполнение "Реквиема" Верди в Москве памяти жертв крушения Ту-154

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Народный артист России Валерий Гергиев продирижирует в Москве 29 декабря "Реквиемом" Джузеппе Верди в память о погибших в авиакатастрофе над Черным морем. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила пресс-атташе Мариинского театра Анна Касаткина.

"Этот вечер памяти пройдет на сцене Концертного зала имени Чайковского в Москве под управлением маэстро Гергиева", - сказала пресс-атташе.

Она подчеркнула, что погибшие при крушении самолета Ту-154 главный военный дирижер Валерий Халилов, артисты академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова, начальник департамента культуры Министерства обороны РФ Антон Губанков и советник департамента Оксана Бадрутдинова - "это коллеги и друзья, с которыми на протяжении многих лет были связаны творческие проекты Валерия Гергиева и Мариинского театра, в том числе ежегодный Московский пасхальный фестиваль".

В исполнении "Реквиема" примут участие солисты Татьяна Сержан (сопрано), Юлия Маточкина (меццо-сопрано), Нажмиддин Мавлянов (тенор), Ильдар Абдразаков (бас), хор и симфонический оркестр Мариинского театра, хор Академии хорового искусства им В.Ф. Попова и Государственный академический Московский областной хор имени А.Д. Кожевникова.

Накануне маэстро Гергиев объявил минуту молчания памяти жертв авиакатастрофы перед своим выступлением в Петербурге.

Крушение самолета Минобороны РФ произошло рано утром 25 декабря почти сразу после вылета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, журналисты, Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также артисты ансамбля имени Александрова, которые направлялись в Сирию, чтобы поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим.