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Льготный режим для кинопроизводителей создадут в Ульяновской и Калининградской областях

Культура
27 декабря, 18:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Проект предусматривает создание кинокомиссии и возврат части средств, потраченных на съемку кинофильмов в регионе
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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Льготный режим для кинопроизводителей будет создан в Ульяновской и Калининградской областях в следующем году. Соответствующее соглашение подписали во вторник главы регионов с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Ассоциацией продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).

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Проект предусматривает введение на региональном уровне рибейта (возврат части потраченных в регионе средств на съемку кинофильмов - прим. ТАСС), создание кинокомиссии и реализацию экспериментальной образовательной программы по дополнительной профориентации молодых специалистов.

"Это действительно привлекательно не только для продюсеров и киногрупп по всей стране, но и для международных компаний, которые готовы приезжать и снимать документальные и художественные фильмы, сериалы. Там, где медийные лица, там, где интересный киносъемочный продукт, туда, безусловно, стягиваются туристы. У нас два региона-первопроходца, и я надеюсь, что в следующем году члены АПКиТ и другие мировые продюсеры и режиссеры смогут на равных снимать фильмы в наших Ульяновской и Калининградской областях", - прокомментировала директор направления АСИ "Социальные проекты" Светлана Чупшева.

Временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов отметил, что в следующем году на реализацию инициативы планируется выделить порядка 20 млн рублей. "Интерес очень большой есть уже у отдельных продюсерских центров. Калининград становится хорошим центром, где в последнее время начали снимать довольно неплохие фильмы. Мне кажется, это замечательное направление, которое позволит нам и туризм развить, и какую-то новую сферу экономики создать", - подчеркнул Алиханов на подписании.

Губернатор Ульяновской области добавил, что в регионе в ближайшее время планируется изменить законодательство для реализации данной инициативы. "Мы на протяжении многих лет занимаемся развитием киноиндустрии и взрастили собственный бизнес, который имеет вовлечение в производство кинофильмов. Мы в ближайшее время внесем изменения в действующее региональное законодательство, региональный бюджет и выполним все взятые на себя обязательства по подписанному соглашению", - сказал Морозов.

Реализация инициативы

Как отметили в АСИ, в ближайшее время сторонами будет разработана законодательная инфраструктура в пилотных регионах. АПКиТ, в свою очередь, станет драйвером для развития проекта, на базе ассоциации будет сформирована рабочая группа по координированию инициативы. Также к проекту планируют присоединиться Москва, Санкт-Петербург, Тульская и Ростовская области. Ведутся переговоры с Крымом, Татарстаном, Чечней, Карелией, Бурятией, Якутией, Приморским и Алтайским краями.

В каждом регионе, по словам Чупшевой, будет разработана своя дорожная карта. "Результаты мы представим в следующем году на Петербургском международном экономическом форуме", - пояснила она. Директор направления АСИ "Социальные проекты" также добавила, что в случае успеха можно будет говорить и о формировании федерального законодательного базиса под инициативу АПКиТ.

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