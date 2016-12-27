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Ушел из жизни автор сказки "Обитатели холмов" Ричард Адамс

Культура
27 декабря, 21:19 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник
Писатель скончался в возрасте 96 лет в канун Рождества 24 декабря
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Ричард Адамс

Ричард Адамс

© Tom Smith/Daily Express/Hulton Archive/Getty Images

ЛОНДОН, 27 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Английский писатель Ричард Адамс, автор романа-сказки "Обитатели холмов" (Watership Down), скончался в возрасте 96 лет. Об этом стало известно из сообщения, размещенном на официальном сайте Адамса.

"Горячо любимая Ричардом семья сообщила со скорбью, что их дорогой отец, дед и прадед скончался в канун Рождества (24 декабря)", - говорится в сообщении.

Адамс получил широкую известность в 1972 году после публикации своей работы "Обитатели холмов", повествующей о жизни колоний кроликов близ Уотершипского холма. Эта работа принесла ему в 1972 году престижную медаль Карнеги, британскую ежегодную премию в области детской литературы. В 1978 году она была экранизирована режиссером Мартином Розеном.

Отрывок из "Обитатели холмов" впервые был опубликован в СССР в 1975 году. Затем уже в России это произведение издавалось в полном объеме.

 

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