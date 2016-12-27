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TMZ: скончалась Кэрри Фишер, исполнительница роли принцессы Леи в саге "Звездные войны"

Культура
27 декабря, 20:58 дата обновления: 27 декабря, 21:02 UTC+3
Ранее стало известно, что у 60-летней актрисы случился сердечный приступ, но позже сообщалось о стабилизации ее состояния
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Кэрри Фишер в роли принцессы Леи

Кэрри Фишер в роли принцессы Леи

© Filmpro.ru

Скончалась Кэрри Фишер, исполнительница роли принцессы Леи в саге "Звездные войны", сообщает TMZ.

Ранее стало известно, что у 60-летней актрисы случился сердечный приступ на борту самолета, летевшего из Лондона в Лос-Анджелес. Однако позже сообщалось, что состояние актрисы стабилизировалось.

 

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