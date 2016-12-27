TMZ: скончалась Кэрри Фишер, исполнительница роли принцессы Леи в саге "Звездные войны"

Скончалась Кэрри Фишер, исполнительница роли принцессы Леи в саге "Звездные войны", сообщает TMZ.

Ранее стало известно, что у 60-летней актрисы случился сердечный приступ на борту самолета, летевшего из Лондона в Лос-Анджелес. Однако позже сообщалось, что состояние актрисы стабилизировалось.