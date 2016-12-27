Французская актриса Клоди Жансак скончалась на 90-м году жизни

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Знаменитая французская комедийная актриса Клоди Жансак, известная по совместной работе в фильмах с Луи де Фюнесом (1914-1983), скончалась в возрасте 89 лет. Об этом сообщила электронная версия газеты Le Figaro.
Артистка умерла во сне, сообщил ее сын Фредерик Шемен.
Жансак снялась более чем в ста фильмах. В десяти картинах она играла роль супруги персонажа, которого играл Луи де Фюнес. Среди них "Большие каникулы" (Les Grandes Vacances, 1966), "Оскар" (Oscar, 1967), "Жандарм женится" (Le Gendarme se marie, 1968), "Замороженный" (Hibernatus, 1969), "Жандарм на прогулке" (Le Gendarme En Balade, 1970 ), "Скупой" (L' Avare, 1980), "Жандарм и жандарметки" (Le Gendarme Et Les Gendarmettes, 1982).
"Она снималась в фильмах до самого конца", - подчеркнул Шемен.
В уходящем году Жансак снялась во франко-бельгийской картине "Баден-Баден" (Baden Baden).