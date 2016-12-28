Мединский уверен в кассовом успехе российского фильма "Викинг"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский уверен, что фильм "Викинг" режиссера Андрея Кравчука и продюсеров Константина Эрнста и Анатолия Максимова будет иметь кассовый успех. Об этом он сообщил ТАСС после премьеры картины в столичном кинотеатре "Октябрь.

"Я думаю, фильм соберет больше миллиарда. Он хороший, зрелищный, динамичный. Пожалуй, в самом своем жанре такого батального кино из этой эпохи, наверное, один из самых масштабных фильмов, которые я видел", - сказал Мединский.

Картина "Викинг" создана по мотивам "Повести временных лет" и рассказывает о жизни князя Владимира I Святославовича, прозванного позднее Крестителем, от убийства его брата Ярополка до принятия христианства. Роль Владимира в ленте играет актер Данила Козловский. Также в фильме снялись Максим Суханов, Светлана Ходченкова, Александра Бортич. Работа над картиной велась около семи лет, съемки проходили в Подмосковье и в Крыму. В российский прокат фильм выйдет 29 декабря.