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Опера "Макбет" пополнит в январе репертуар Приморской сцены Мариинки

Культура
28 декабря, 4:42 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова
Ведущие партии исполнят солисты Мариинского театра Мария Гулегина и Сергей Мурзаев
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ВЛАДИВОСТОК, 28 декабря. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Премьера оперы "Макбет" Джузеппе Верди с участием примы Мариинского театра Марии Гулегиной состоится 26 и 28 января на Приморской сцене театра во Владивостоке, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Ведущие партии исполнят солисты Мариинского театра Мария Гулегина и Сергей Мурзаев. Постановка Дэвида Маквикара, созданная для исторической сцены Мариинского театра, войдет в постоянный репертуар Приморской сцены", - сообщил собеседник агентства.

"Макбет" в постановке Дэвида Маквикара идет на главной сцене Мариинского театра с 2001 года. Как отмечают специалисты, спектакль выполнен в лучших классических традициях. Исторические костюмы и декорации создают предельно ясное сценическое пространство для развития действия.

Известная певица Мария Гулегина также выйдет в январе на Приморскую сцену в заглавной партии в опере Джакомо Пуччини "Тоска". Именно в этом спектакле певица не смогла принять участие из-за болезни в мае этого года, когда впервые приезжала во Владивосток.

Мария Гулегина - одна из известнейших певиц мира. Часто критики называют ее "русской Золушкой", "русским сопрано с вердиевской музыкой в крови" и "вокальным чудом". Мария Гулегина особенно прославилась своим исполнением партии Тоски в одноименной опере. Партию Леди Макбет певица исполняла на самых знаменитых оперных сценах - Метрополитен- опера, Венской государственной опере, Ковент-Гарден и в других театрах.

С 1 января бывший Приморский театр оперы и балета во Владивостоке приобрел статус Приморской сцены Мариинского театра. Присоединение к Мариинке позволило увеличить бюджет бывшего Приморского театра оперы и балета до 930 млн рублей, что втрое больше суммы за 2015 год, выделяемой из краевого бюджета, а также значительно расширить репертуар за счет переноса ряда постановок с главной сцены на Приморскую. Сейчас в оперном репертуаре Приморской сцены - оперы Чайковского "Пиковая дама" и "Евгений Онегин", "Травиата" Верди, "Тоска"Пуччини, "Кармен" Бизе и другие.

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