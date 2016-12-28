В реконструкцию "Школы современной пьесы" вложат более 577 млн руб.

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Более 577 млн руб. будет вложено в реконструкцию и реставрацию пострадавшего при пожаре исторического здания московского театра "Школа современной пьесы", выходящего на Трубную площадь и улицу Неглинная. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

"Сегодня в департаменте конкурентной политики города Москвы вскрыт конверт с названием строительной организации, которая с начала 2017 года приступит к работам по реконструкции, реставрации и приспособлению к современной театральной деятельности старинного особняка на Неглинной, - отметили в пресс-службе. - В настоящее время все проектные работы завершены, проведен тендер и определен подрядчик: ООО РСК "Возрождение". Цена контракта 577 487 364, 42 рубля. Сроки окончания работ - июль 2018 года. Таким образом, "Школа современной пьесы" откроет юбилейный 30-й сезон в своем историческом здании".

В ноябре 2013 года в театре, расположенном на Неглинной улице, произошел пожар, напомнили в пресс-службе. Историческое здание на Трубной, памятник культуры, известный как ресторан "Зимний Эрмитаж", сильно пострадало. "Оказались утраченными интерьеры большого и малого залов, входной группы, - пояснили в пресс-службе. - Театр был вынужден покинуть свой дом, временным прибежищем труппы стал ДК имени Серафимовича на Тишинке, где театр Иосифа Райхельгауза играет свои спектакли вот уже три года".

За это время, отмечают в театре, была проделана большая работа по подготовке проекта реставрации и приспособлению здания на Неглинке к театральной деятельности.

"Мы шли к этому многие годы, - привели в пресс-службе слова художественного руководителя театра Иосифа Райхельгауза. - Начали еще до пожара, мечтали не только о реконструкции исторической сцены, но и о строительстве новой. Конечно, не всем планам дано реализоваться. Впрочем, надежды на новое строительство есть: правительство Москвы охотно идет на создание государственно-частных партнерств - так что не исключено, что и у нас появится инвестор, которому будет интересен строительный проект в самом центре города".

Сам Райхельгауз собирается лично контролировать динамику строительства - "регулярно бывать на стройплощадке, вникать в процесс, понимать, как реставрация сопрягается с приспособлением к театральной деятельности". Он надеется, что в итоге "в центре Москвы появится великолепный обновленный особняк, памятник культуры, украшение архитектурного облика Трубной площади, а наш театр, который, смею надеяться, тоже представляет собой достойное культурное явление в жизни столицы, возвратится домой".