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Музей Левитана вернет похищенные картины в экспозицию после реставрации

Культура
28 декабря, 14:25 UTC+3 ИВАНОВО ИВАНОВО 28, декабря. /ТАСС
Полиция обнаружила картины, украденные из дома-музея Левитана в Плесе в августе 2014 года. По завершении следствия полотна вернутся в музей
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ИВАНОВО, 28 декабря. /ТАСС/. Дом-музей Исаака Левитана в Плесе вернет пять похищенных в 2014 году картин художника, которые были обнаружены сотрудниками полиции в ходе операции по задержанию подозреваемых в краже, в постоянную экспозицию музея после оценки повреждений и проведения восстановительных работ. Об этом ТАСС сообщила директор музея Алла Чаянова.

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"Нас переполняет радость, мы понимаем, что чудеса происходят под Новый год, но это чудеса, которые сделаны высокими профессионалами своего дела. Мы бесконечно благодарны нашим правоохранительным органам, которые проделали огромную работу", - сказала собеседница агентства.

Как сообщила ТАСС Чаянова, в ближайшее время будет разработан план мероприятий по возвращению полотен в музей, сейчас они находятся в МВД как вещественные доказательства. Она выразила надежду, что ущерб произведениям искусства был нанесен минимальный, в пользу этого говорит то, что они находятся в музейных рамах.

"Сначала мы оценим степень ущерба, затем проведем все необходимые реставрационные работы и затем вернем их в постоянную экспозицию. В любом случае, реставрация потребуется как минимум для рам", - пояснила директор Дома-музея Левитана.

При этом, отметила она, после происшествия картины в постоянной экспозиции перевесили таким образом, что не все посетители замечали пропажу, хотя целостности коллекции музея был нанесен серьезный урон. "Для мемориального музея Левитана каждая работа очень значима, потому что лучшие произведения художника, которые были написаны именно в Плесе, находятся сейчас в Третьяковской галерее... Мы дорожим каждым произведением, и утрата любого из них - серьезна для экспозиции", - рассказала Чаянова.

Главное событие года

Губернатор Ивановской области Павел Коньков назвал одним из главных событий года возвращение пяти украденных полотен И.И. Левитана.

"Безусловно, для всего региона - это значимое событие, наверное, одно из самых главных. Этого момента мы ждали с 2014 года - с тех пор как эти пять произведений искусства были утрачены. Мы благодарим правоохранительные органы, ФСБ России за слаженную, результативную работу по возвращению культурных ценностей. По завершении следствия картины вернутся в дом-музей Левитана в Плесе", - сказал губернатор корреспонденту ТАСС.

Он также сообщил, что за прошедшее с похищения картин время во всех музеях региона были проведены работы по совершенствованию систем безопасности. На эти цели правительством области было выделено 18 млн рублей, 3 млн из них - для Плесского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

Кража пяти картин

Как ранее сообщал ТАСС, в ночь с 4 на 5 августа 2014 года из дома-музея Левитана в Плесе были похищены пять полотен художника. Злоумышленников было двое, они выбили окно и проникли в здание. Сработала сигнализация, но похитители успели скрыться до приезда вневедомственной охраны. Среди украденных работ - картины "Розы", "Полустанок", "Речная заводь", "Овраг с забором" и "Тихая речка". Их общая стоимость оценивается примерно в 77 млн рублей.

По данным пресс-службы МВД России, сотрудниками ГУУР МВД России во взаимодействии с ФСБ России подозреваемые в краже картин Левитана задержаны на территории Московской области. При проведении обыска правоохранители обнаружили одну из картин, оставшиеся четыре произведения искусства найдены в Нижнем Новгороде.

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