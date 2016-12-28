Юрий Грымов назначен худруком театра "Модернъ"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Художественным руководителем театра "Модернъ" вместо уволенной Светланы Враговой назначен режиссер Юрий Грымов. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе департамента культуры Москвы.

"По предложению Совета художественных руководителей Московских театров департамент культуры города Москвы назначил художественным руководителем Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский драматический театр "Модернъ" Юрия Вячеславовича Грымова", - сказали в пресс-службе.

Кандидатура Грымова также одобрена председателем Союза театральных деятелей РФ Александром Калягиным, добавили в департаменте.

Грымов известен своими фильмами "Казус Кукоцкого", "Коллекционер", сейчас он завершает картину "Интимный дневник Анны Карениной". В театре Грымов, в частности, поставил "Цветы для Элджернона" (Российский академический молодежный театр).

Грымов о театре "Модернъ"

"Для меня это предложение оказалось неожиданным, - привели в пресс-службе департамента слова Грымова. - Этот театр знаю хорошо. Та концепция оригинального театра с многоплановыми площадками является для меня очень интересной, это то, что мне близко". Режиссер добавил, что ему всегда "была интересна работа не в классическом театральном пространстве, а возможность сочетания разных форм и жанров".

Грымов отметил, что у театра есть свои традиции. "Кто из нас не ходил на "Катерину Ивановну" и не помнит этот замечательный спектакль?!, - продолжил режиссер. - Но понятно, что время берет свое и общаться с зрителем на языке эстетики 20-летней давности, наверное, уже не совсем правильно, хотелось бы привнести новое, при этом бережно относясь к традициям, заложенным Светланой Враговой".

Увольнение Враговой

Светлана Врагова основала театр "Модернъ", который с 1988 по 1993 годы назывался Театром-студией на Спартаковской. На сайте департамента культуры Москвы 8 декабря сообщалось, что "в связи с многочисленными нарушениями в ведении финансовой и хозяйственной деятельности" театра, "выявленными Главным контрольным управлением города Москвы, Департамент культуры города Москвы в соответствии со статьей 278 Трудового кодекса РФ расторг контракт с руководителем театра С. В. Враговой-Гюрджан".

Ранее в интервью ТАСС Врагова заметила, что хотела бы остаться худруком театра, также, по ее мнению, в театре можно было бы ввести должность директора, который бы отвечал за финансовые вопросы.

Должен сделать шаг навстречу коллективу

Юрий Грымов должен сделать шаг навстречу коллективу. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, который 10 лет проработал директором "Модерна".

"Я 10 лет работал в театре "Модернъ", правда, последние семь лет я к нему отношения не имею, - заметил Крок. - Как человек, знающий театр, я хочу пожелать успехов Грымову на новом посту. Прежде всего он должен сделать шаг навстречу коллективу театра, в котором есть талантливые люди".

По мнению Крока, "только совместными усилиями "Модернъ" можно будет вернуть из забвения, в котором театр, к сожалению, находится последние пять лет".