Театровед, замхудрука Малого театра Вера Максимова скончалась на 81-м году жизни

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Театральный критик, заместитель художественного руководителя Малого театра Вера Максимова ушла из жизни в возрасте 80 лет. Об этом в среду сообщается на сайте театра.

"28 декабря на 81 году жизни скончалась заместитель художественного руководителя Малого театра, российский театровед, известный театральный критик, кандидат искусствоведения Вера Анатольевна Максимова. Малый театр скорбит и выражает свои соболезнования родным и близким Веры Анатольевны", - говорится в сообщении.

Вера Максимова родилась 4 января 1936 года, в 1958 году окончила факультет журналистики МГУ. В 1972 году получила научную степень кандидата искусствоведения.

С 1983 года преподавала в Театральном училище им. Щукина, там же в 1992-2000 гг. работала заведующей научно- исследовательской лабораторией по изучению наследия Е. Б. Вахтангова. В 1990-1998 гг. член редколлегии журнала "Московский наблюдатель". Главный редактор театрального журнала "Proscaenium. Вопросы театра", лауреат премий Москвы и "Золотая лира". В Малом театре с 2006 года.

Основные работы посвящены современному актерскому искусству, искусству русских актеров "серебряного века". Автор книг "Время рождает героя..." (1975), "Жизнь. Актер. Образ. (Искусство советского актера 1960-1980-х гг.)" (1984), "Театра радостные тени" (СПб, 2006), "И это все о нем. Юрий Соломин" (М., 2013), принимала участие в создании учебника "История русского советского драматического театра" (1987) и учебника "История советского театроведения" (1981).