Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 60.67
€ 63.49
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Константин Райкин прооперирован после травмы во время гастролей в Тобольске

Культура
28 декабря, 17:21 дата обновления: 28 декабря, 17:25 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 28, декабря. /ТАСС
Художественный руководитель театра "Сатирикон" повредил ногу во время репетиции. Его доставили в местную больницу, где прошла операция
Материал из 1 страницы
Константин Райкин

Константин Райкин

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин получил травму во время гастролей в Тобольске Тюменской области и был успешно прооперирован в местной больнице. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС директор Тобольского драматического театра Евгений Пономарев

"Константин Райкин получил травму во время гастролей в Тобольске. Он поскользнулся на ступеньках и повредил ногу, его сразу госпитализировали и провели все необходимые медицинские манипуляции", - сказал он.

Он также уточнил, что, несмотря на травму, Райкин в среду вышел на сцену. "Он играет моноспектакль "Своим голосом", где не требуется много движений. Но все московские спектакли в январе отменены", - пояснил Пономарев.

В пресс-службе администрации Тобольска пояснили ТАСС, что Константин Райкин повредил ногу во время репетиции. "Ему была сделана операция, он остался доволен врачами, после этого он выступил в моноспектакле, но отменил спектакль на январь, так как прихрамывает", - добавила собеседница агентства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Скончалась исполнительница роли принцессы Леи из "Звездных войн" Кэрри Фишер
8
Жители Лондона несут цветы к дому Джорджа Майкла
4
Горбачев принял участие в передаче Музею русского импрессионизма картин Шмарова
Интересное
2016 год: вид из космоса
Огни большого города: карта новогодних салютов и фейерверков в Москве
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Константин Райкин прооперирован после травмы во время гастролей в Тобольске
2
Трамп обвинил Обаму в препятствовании передаче власти и разрушении отношений с Израилем
3
Минздрав рассказал о фантастических результатах первого российского препарата против рака
4
Морозы до минус 20 градусов вернутся в Москву в новогодние каникулы
5
Путин: никто не может создать России таких проблем, которые она не смогла бы преодолеть
6
Биография Елизаветы Глинки
7
"Согаз" начал страховые выплаты родным погибших при крушении Ту-154
Темы дня
Реклама