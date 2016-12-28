Константин Райкин прооперирован после травмы во время гастролей в Тобольске

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин получил травму во время гастролей в Тобольске Тюменской области и был успешно прооперирован в местной больнице. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС директор Тобольского драматического театра Евгений Пономарев

"Константин Райкин получил травму во время гастролей в Тобольске. Он поскользнулся на ступеньках и повредил ногу, его сразу госпитализировали и провели все необходимые медицинские манипуляции", - сказал он.

Он также уточнил, что, несмотря на травму, Райкин в среду вышел на сцену. "Он играет моноспектакль "Своим голосом", где не требуется много движений. Но все московские спектакли в январе отменены", - пояснил Пономарев.

В пресс-службе администрации Тобольска пояснили ТАСС, что Константин Райкин повредил ногу во время репетиции. "Ему была сделана операция, он остался доволен врачами, после этого он выступил в моноспектакле, но отменил спектакль на январь, так как прихрамывает", - добавила собеседница агентства.