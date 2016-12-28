Новый худрук "Модерна" Грымов сделает акцент на современной драматургии

МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Новый художественный руководитель московского театра "Модернъ" Юрий Грымов, сменивший на этом посту Светлану Врагову, сделает акцент на современной мировой драматургии. Об этом режиссер рассказал ТАСС.

Ранее стало известно, что по предложению Совета художественных руководителей московских театров департамент культуры города Москвы назначил художественным руководителем "Модерна" Грымова. Как сообщили ТАСС в пресс- службе ведомства, кандидатура режиссера также одобрена председателем Союза театральных деятелей РФ Александром Калягиным. Грымов известен своими фильмами "Казус Кукоцкого", "Коллекционер", сейчас он завершает картину "Интимный дневник Анны Карениной". В театре Грымов, в частности, поставил "Цветы для Элджернона" (Российский академический молодежный театр).

"В моих ближайших планах - встреча с труппой, - отметил Грымов, добавив, что она состоится после новогодних праздников. - Я представлю концепцию, которую хотел бы реализовать. Я буду отталкиваться от самого названия театра - "Модернъ", это означает современность, я предполагаю работать прежде всего современную мировую драматургию".

Диалог с коллективом

Также Грымов подчеркнул, что многие прежние проекты и традиции театра будут сохранены. "Со всеми будет диалог, ведь сохранение коллектива - это большая работа", - сказал он. При этом финансовыми вопросами займется новый директор театра Алексей Черепнев, который постарается устранить нарушения, выявленные при Враговой, однако и сам Грымов не будет "дистанцироваться от любых проблем".

Режиссер рассказал, что "привык работать с талантливыми людьми", это его "принципиальная позиция". "Я считаю, что театр должен быть эмоциональным, там должны и плакать, и смеяться", - заметил Грымов.

При этом он напомнил, что в традициях театра - приглашать артистов из других коллективов для участия в спектаклях. "Это хорошая практика, она позволяет труппе познакомиться с артистами из других театров, не замыкаться, - пояснил Грымов. - Совсем скоро я закончу "Три сестры" по Чехову, у меня снимались великие артисты - Анна Каменкова, Максим Суханов, Александр Балуев, Игорь Ясулович, я хотел бы пригласить этих актеров и в театр "Модернъ" на конкретные постановки".

Также режиссер рассказал, что и сам будет ставить спектакли. "Сейчас у меня есть пакет из 12 пьес, - отметил он. - Конечно, очень хочу приглашать и новых режиссеров. Это принципиальный вопрос: поиск талантливых людей, давать возможность работать молодым. В российском кино есть определенный кризис именно потому, что у него, в отличие от русского театра, нет преемственности, поддержки молодых. У них должна быть своя площадка".

Светлана Врагова основала театр "Модернъ", который с 1988 по 1993 годы назывался Театром-студией на Спартаковской. На сайте департамента культуры Москвы 8 декабря сообщалось, что "в связи с многочисленными нарушениями в ведении финансовой и хозяйственной деятельности" театра, "выявленными Главным контрольным управлением города Москвы, департамент культуры города Москвы в соответствии со статьей 278 Трудового кодекса РФ расторг контракт с руководителем театра С. Враговой- Гюрджан".

Ранее в интервью ТАСС Врагова заметила, что хотела бы остаться худруком театра, также, по ее мнению, в театре можно было бы ввести должность директора, который бы отвечал за финансовые вопросы.