Скарлетт Йоханссон стала самой кассовой актрисой 2016 года

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Звезда Голливуда Скарлетт Йоханссон названа американским журналом Forbes самой кассовой актрисой 2016 года.
По данным издания, на фильмы с ее участием в 2016 году было продано больше всего билетов.
"Первый мститель: Противостояние" и "Да здравствует Цезарь" - эти нашумевшие ленты с участием кинозвезды в сумме собрали в этом году $1,2 млрд.
На втором месте с небольшим отстаиванием расположился актер Крис Эванс за роль Капитана Америки в фильме "Первый мститель: Противостояние", а также Роберт Дауни-младший, исполнивший в той же картине роль Железного человека.
В список наиболее востребованных актеров Forbes попали также Бен Аффлек, Эми Адамс и Райан Рейнольдс.