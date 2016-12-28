Скарлетт Йоханссон стала самой кассовой актрисой 2016 года

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Звезда Голливуда Скарлетт Йоханссон названа американским журналом Forbes самой кассовой актрисой 2016 года.

По данным издания, на фильмы с ее участием в 2016 году было продано больше всего билетов.

"Первый мститель: Противостояние" и "Да здравствует Цезарь" - эти нашумевшие ленты с участием кинозвезды в сумме собрали в этом году $1,2 млрд.

На втором месте с небольшим отстаиванием расположился актер Крис Эванс за роль Капитана Америки в фильме "Первый мститель: Противостояние", а также Роберт Дауни-младший, исполнивший в той же картине роль Железного человека.

В список наиболее востребованных актеров Forbes попали также Бен Аффлек, Эми Адамс и Райан Рейнольдс.