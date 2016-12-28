Игорь Угольников возглавит городскую сеть кинотеатров "Москино"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Продюсер, режиссер, заслуженный артист РФ Игорь Угольников станет президентом городской бюджетной киносети "Московское кино", должность директора сети займет работавшая в "Мосгорпарке" Светлана Максимченко. Об этом сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

"29 декабря 2016 г. директором государственного бюджетного учреждения культуры "Московское кино" назначена С. Б. Максимченко, ранее занимавшая должность заместителя директора по организации культурных и массовых мероприятий ГКУ "Мосгорпарк". Президентом "Московского кино" предложено стать известному продюсеру и актеру, режиссеру, заслуженному артисту Российской Федерации И. С. Угольникову", - сказано в сообщении.

В нем приводятся слова Угольникова, который отметил, что "от таких предложений, как понимаете, не отказываются". "Должность президента "Москино" - фактически последней сети государственных кинотеатров Москвы - очень ответственная. Она требует серьезного осмысления роли двух десятков этих кинозалов для города и нашего российского кино", - цитирует пресс-служба Угольникова.

По его словам, задачи конкурировать бюджетной киносети с частными прокатными структурами не стоит. "Сегодня нет никаких проблем с возможностью посмотреть коммерческие ленты. А вот дать возможность зрителям увидеть хорошее российское кино не только на фестивалях - это как раз в наших силах, и это для меня крайне важно", - отметил Угольников.

Государственное бюджетное учреждение культуры "Московское кино" ("Москино") управляет сетью городских кинотеатров, в которую входит 14 залов, расположенных в разных районах столицы. В их числе и находящийся на ремонте кинотеатр "Художественный", который недавно был передан в аренду компании Александра Мамута "Пионер".

О новом руководстве "Москино"

Игорь Угольников окончил режиссерский факультет ГИТИСа, прославился в 1990-х как автор и продюсер развлекательной телепрограммы "Оба-на!", затем делал на различных телеканалах другие программы, играл в МХТ им. Чехова и Театре Сатиры, был гендиректором и продюсером тележурнала "Фитиль". С 2006 года является председателем телерадиовещательной организации Союзного государства.

В 2010-м дебютировал в качестве кинопродюсера с военной драмой "Брестская крепость", созданной в копродукции России и Белоруссии. В 2014-м на экраны вышел его другой военно-исторический проект кинопроект "Батальонъ".

Светлана Максимченко более трех лет проработала в ГКУ Объединенная дирекция "Мосгорпарк", где отвечала за организацию мероприятий в парках, внешние коммуникации, международное сотрудничество и специальные проекты, в том числе курировала акции "Кино в парках" и "Ночь кино".