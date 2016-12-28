Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 60.67
€ 63.49
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Игорь Угольников возглавит городскую сеть кинотеатров "Москино"

Культура
28 декабря, 21:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Должность директора займет Светлана Максимченко, которая ранее занимала должность замдиректора по организации культурных и массовых мероприятий ГКУ "Мосгорпарк"
Материал из 1 страницы
Игорь Угольников

Игорь Угольников

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Продюсер, режиссер, заслуженный артист РФ Игорь Угольников станет президентом городской бюджетной киносети "Московское кино", должность директора сети займет работавшая в "Мосгорпарке" Светлана Максимченко. Об этом сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

Смотрите также

Кинотеатр "Художественный" переходит под управление компании "Пионер"
Штраф за срыв сроков реставрации кинотеатра "Художественный" составит более 17 млн руб.
Московский кинотеатр "Художественный" передан в аренду компании Мамута

"29 декабря 2016 г. директором государственного бюджетного учреждения культуры "Московское кино" назначена С. Б. Максимченко, ранее занимавшая должность заместителя директора по организации культурных и массовых мероприятий ГКУ "Мосгорпарк". Президентом "Московского кино" предложено стать известному продюсеру и актеру, режиссеру, заслуженному артисту Российской Федерации И. С. Угольникову", - сказано в сообщении.

В нем приводятся слова Угольникова, который отметил, что "от таких предложений, как понимаете, не отказываются". "Должность президента "Москино" - фактически последней сети государственных кинотеатров Москвы - очень ответственная. Она требует серьезного осмысления роли двух десятков этих кинозалов для города и нашего российского кино", - цитирует пресс-служба Угольникова.

По его словам, задачи конкурировать бюджетной киносети с частными прокатными структурами не стоит. "Сегодня нет никаких проблем с возможностью посмотреть коммерческие ленты. А вот дать возможность зрителям увидеть хорошее российское кино не только на фестивалях - это как раз в наших силах, и это для меня крайне важно", - отметил Угольников.

Государственное бюджетное учреждение культуры "Московское кино" ("Москино") управляет сетью городских кинотеатров, в которую входит 14 залов, расположенных в разных районах столицы. В их числе и находящийся на ремонте кинотеатр "Художественный", который недавно был передан в аренду компании Александра Мамута "Пионер".

О новом руководстве "Москино"

Игорь Угольников окончил режиссерский факультет ГИТИСа, прославился в 1990-х как автор и продюсер развлекательной телепрограммы "Оба-на!", затем делал на различных телеканалах другие программы, играл в МХТ им. Чехова и Театре Сатиры, был гендиректором и продюсером тележурнала "Фитиль". С 2006 года является председателем телерадиовещательной организации Союзного государства.

В 2010-м дебютировал в качестве кинопродюсера с военной драмой "Брестская крепость", созданной в копродукции России и Белоруссии. В 2014-м на экраны вышел его другой военно-исторический проект кинопроект "Батальонъ".

Светлана Максимченко более трех лет проработала в ГКУ Объединенная дирекция "Мосгорпарк", где отвечала за организацию мероприятий в парках, внешние коммуникации, международное сотрудничество и специальные проекты, в том числе курировала акции "Кино в парках" и "Ночь кино".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Скончалась исполнительница роли принцессы Леи из "Звездных войн" Кэрри Фишер
8
Жители Лондона несут цветы к дому Джорджа Майкла
4
Горбачев принял участие в передаче Музею русского импрессионизма картин Шмарова
Интересное
2016 год: вид из космоса
Огни большого города: карта новогодних салютов и фейерверков в Москве
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на крушение Ту-154 и убитого посла РФ в Турции
2
В Раде зарегистрирован закон о господдержке русского языка
3
Charlie Hebdo разместил новую карикатуру на А321
4
Трамп обвинил Обаму в препятствовании передаче власти и разрушении отношений с Израилем
5
Источник: в Москве начали расшифровывать второй "черный ящик" Ту-154
6
Прокурором Крыма стал бывший первый зампрокурора Москвы Олег Камшилов
7
Еврокомиссия убеждена в законности своего решения по OPAL
Темы дня
Реклама