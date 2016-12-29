"Щелкунчик" станет хедлайнером новогодней афиши театров Москвы

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Знаменитая сказка Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король", поставленная во всех видах и жанрах, станет хедлайнером новогодней афиши театров Москвы. Только Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) за время новогодних и рождественских каникул покажет балет Чайковского "Щелкунчик" 25 раз. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ГАБТ Владимир Урин.

"Щелкунчик" в постановке Григоровича

"Позволю себе напомнить, что сама повесть-сказка Эрнста Теодора Амадея Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король" в уходящем году отмечает 200-летний юбилей: она была впервые опубликована в Берлине в канун Рождества - 16 декабря 1816 года", - сказал Урин. По его словам, у "Щелкунчика" Большого театра тоже юбилей. "Балет на музыку Чайковского, который идет в нашем театре, был поставлен выдающимся хореграфом Юрием Григоровичем 50 лет назад, премьера спектакля состоялась 12 марта 1966 года", - уточнил гендиректор ГАБТ.

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С тех пор в "Щелкунчике" Большого театра сменилось несколько поколений исполнителей, а балет по-прежнему живет, оставаясь одним из самых востребованных спектаклей ГАБТ, отметил его руководитель. "На сей раз у нас 25 представлений "Щелкунчика", которые идут с 23 декабря, и билеты на них раскупаются, как горячие пирожки", - сообщил Урин.

При этом он особо предостерег потенциальных покупателей. "Приобретать билеты нужно только на официальном сайте Большого театра, не обращаться к перекупщикам, иначе можно испортить себе праздник: отдав за билеты огромные деньги, получить места на галерке", - подчеркнул Урин. По его словам, самый дорогой билет в Большой театр стоит 20 тыс. рублей. "По такой цене билеты продаются только на один спектакль. Это "Щелкунчик", который идет в последний день года - 31 декабря", - сообщил гендиректор ГАБТ.

2 января 2017 года, когда Юрий Григорович будет отмечать 90-летний юбилей, в Большом также покажут "Щелкунчика". Этим спектаклем откроется фестиваль балетов выдающегося хореографа, который продлится почти два месяца - до 26 февраля, сообщил гендиректор ГАБТ. Он также добавил, что параллельно со "Щелкунчиком", который будет идти на исторической сцене, во время новогодних и рождественских каникул на новой сцене ГАБТ состоятся показы оперы "История Кая и Герды" по сказке Андерсена. В общей сложности таких показов будет 13, подытожил Урин.

Такие разные "Щелкунчики"

Своего "Щелкунчика" покажет 31 декабря Московский академический музыкальный театр (МАМТ) имени Станиславского и Немировича-Данченко. "Показы спектакля начались 19 декабря, в нашей афише их объявлено десять, и все билеты на них полностью раскуплены", - сообщила ТАСС пресс-атташе МАМТ Ирина Горбунова. Она напомнила, что их "Щелкунчик" идет в хореографии известного русского балетмейстера Василия Вайнонена (1901-1964).

Впрочем, "Щелкунчика" будут танцевать не только на сцене, но и на льду. Так, ледовое шоу "Щелкунчик и Мышиный король" в постановке Ильи Авербуха будет радовать зрителей в московском Ледовом дворце. А Евгений Плющенко свою ледовую сказку "Щелкунчик" представит в Олимпийском.

Собственную версию знаменитой сказки Гофмана предложил зрителям Московский театр "Ленком". "У нас спектакль идет под названием "Тайна заколдованного принца", его постановку осуществил режиссер Сергей Дьячковский, но суть сказки осталась неизменной - это история о том, как важно быть ребенком и не потерять его в себе никогда", - рассказали ТАСС в пресс-службе "Ленкома".

В подарок детям к Новому году поставил рождественскую сказку "Щелкунчик" Государственный академический Центральный театр кукол (ГАЦТК) С. В. Образцова. "Премьера состоялась 17 декабря, - сообщили ТАСС в пресс-службе ГАЦТК. - Разумеется, действие нашего спектакля происходит на кукольной сцене. Спектакль сыграли уже несколько раз, следующий показ состоится 7 января".

Вместо "Щелкунчика"

Разумеется, не во всех театрах Москвы пойдет новогодний "Щелкунчик". Так, в Государственном театре наций на Малой сцене 30 и 31 декабря состоится премьера детского спектакля-детектива "Осторожно, Эльфы!" Режиссеры постановки - дважды лауреаты премии "Золотая маска" Мария Литвинова и Вячеслав Игнатов, рассказали ТАСС в пресс-службе Театра наций.

По словам собеседника агентства, дети погрузятся в атмосферу работы полицейского отдела и станут участниками мистического расследования дела о пропавшей девочке. В ее таинственном исчезновении замешаны эльфы. Юным зрителям необходимо пройти специальную подготовку, чтобы вступить в отряд по борьбе с эльфопреступностью. Их ждет настоящее приключение: поиск улик, допрос свидетелей и решение сложных загадок. Роли опытных следователей-наставников в спектакле исполнят Александр Якин и Елизавета Мартинес.

Самым новогодним спектаклем в "Театриуме" на Серпуховке под руководством народной артистки РФ Терезы Дуровой станет "Спящая красавица". Сказку в сопровождении живого оркестра в "Театриуме" считают главной премьерой сезона. Согласно афише, в новогодние каникулы ее играют дважды в день и практически ежедневно.

Собственный способ вместе со зрителями встретить Новый год утвердился в Московском драматическом театре имени М. Н. Ермоловой, который возглавляет народный артист РФ Олег Меньшиков. "Вот уже пятый раз мы готовим представление "Новогодний Оркестр Мечты" с оригинальным сценарием и сценографией, в которой применяются самые современные театральные технологии. Но это не является самоцелью. Главное - дать зрителям возможность ощутить радость встречи самого волшебного праздника в году, сохранить ожидание чуда, которое иногда может и случиться", - заявили ТАСС в пресс-службе Ермоловского театра.

Новогодние хиты театров Европы

У театров Европы также есть свои новогодние хиты. К примеру, в Венской опере 31 декабря и 1 января неизменно идет оперетта Штрауса "Летучая мышь". Как сообщается на сайте театра, цены на билеты в партер достигают €220, но они полностью раскупаются за год вперед.

Другим пунктом особого притяжения в Вене является пользующийся мировой известностью золотой зал "Мюзик-ферайн", где 1 января проходит новогодний концерт Венского филармонического оркестра. Билеты на это представление распределяются только по предварительным заявкам, поступающим из разных стран света. Цены на билеты варьируются от €35 (для студентов) до €1 090 для других категорий зрителей. Сайт "Мюзик-ферайн" информирует, что заявки на концерт, который состоится 1 января 2018 года, будут приниматься со 2 января по 28 февраля 2017 года.

Новогодним хитом №1 в Германии считается опера немецкого композитора Энгельберта Хумпердинка "Гензель и Гретель". Написанная в 1893 году на сюжет сказки братьев Гримм, она по сей день остается фаворитом у публики. В нынешние новогодние праздники оперу "Гензель и Гретель" покажут в театрах Берлина, Мюнхена, Бремена, Кобурга и других городов Германии.