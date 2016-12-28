СМИ: скончался автор песни "Мужчина и женщина" Пьер Бару

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Французский актер и композитор Пьер Бару скончался сегодня на 83 году жизни в Париже. Об этом сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на заявление супруги Бару.
По его данным, смерть композитора наступила в результате инфаркта.
Известность Пьер Бару обрел после того, как сыграл в фильме Клода Лелуша "Мужчина и женщина" (1966), для которого написал одноименную песню. Фильм стал лауреатом Гран-при Каннского кинофестиваля и двух премий "Оскар".
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