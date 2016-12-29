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Гергиев и оркестр Мариинки исполнят Реквием Верди в память о жертвах катастрофы Ту-154

Культура
29 декабря, 0:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
В вечере примут участие солисты Татьяна Сержан, Юлия Маточкина, Нажмиддин Мавлянов, Ильдар Абдразаков и другие
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© Пресс-служба МЧС России/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева  даст концерт в Концертном зале имени П. И. Чайковского в Москве в память о жертвах трагедии над Черным морем. Об этом сообщили в пресс-службе Мариинского театра.

Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика

Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и Доктор Лиза

"Концерт посвящается памяти жертв авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем. Прозвучит Реквием Джузеппе Верди", - говорится в пресс-релизе.

В вечере примут участие солисты Татьяна Сержан (сопрано), Юлия Маточкина (меццо-сопрано), Нажмиддин Мавлянов (тенор), Ильдар Абдразаков (бас), хор Мариинского театра, хор мальчиков Хорового училища имени А. В. Свешникова и Государственный академический Московский областной хор имени А. Д. Кожевникова.

"Погибшие в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем - это коллеги и друзья, с которыми на протяжении многих лет были связаны творческие проекты Валерия Гергиева и Мариинского театра, в том числе ежегодный Московский Пасхальный фестиваль", - отметили в пресс-службе.

Крушение самолета Ту-154 произошло 25 декабря вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, Елизавета Глинка, а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

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